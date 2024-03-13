13 марта 2024

Глава района в ЯНАО рассказал о кулинарной суперспособности

Глава района на Ямале Виктор Югай в свободное время любит готовить плов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Виктор Югай, департамент АПК ЯНАО, югай виктор
В свободное время Виктор Югай любит заниматься кулинарией Фото:

Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай признался, что его любимое хобби — это кулинария. В свободное время готовит плов и знает пять рецептов этого популярного блюда.

«Мое хобби — это кулинария. Из увлечений — охота и рыбалка. Могу плов приготовить, недаром я все-таки жил в Узбекистане. Знаю пять рецептов: «Бухарский, Самаркандский, Чайханский, Ташкентский, ну, можно долго перечислять», — сказал Виктор Югай в ходе прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте». По словам главы района, он готов приготовить плов в неформальной обстановке.

Виктор Югай родился в 1971 году в Казахстане. Детство и юность провел в Узбекистане, в поселке недалеко от Ташкента. На Ямале работает с 1994 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом рассказал глава района Виктор Югай.

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Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай признался, что его любимое хобби — это кулинария. В свободное время готовит плов и знает пять рецептов этого популярного блюда. «Мое хобби — это кулинария. Из увлечений — охота и рыбалка. Могу плов приготовить, недаром я все-таки жил в Узбекистане. Знаю пять рецептов: «Бухарский, Самаркандский, Чайханский, Ташкентский, ну, можно долго перечислять», — сказал Виктор Югай в ходе прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте». По словам главы района, он готов приготовить плов в неформальной обстановке. Виктор Югай родился в 1971 году в Казахстане. Детство и юность провел в Узбекистане, в поселке недалеко от Ташкента. На Ямале работает с 1994 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом рассказал глава района Виктор Югай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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