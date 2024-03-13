Глава района в ЯНАО рассказал о кулинарной суперспособности

Глава района на Ямале Виктор Югай в свободное время любит готовить плов

14 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В свободное время Виктор Югай любит заниматься кулинарией Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай признался, что его любимое хобби — это кулинария. В свободное время готовит плов и знает пять рецептов этого популярного блюда. «Мое хобби — это кулинария. Из увлечений — охота и рыбалка. Могу плов приготовить, недаром я все-таки жил в Узбекистане. Знаю пять рецептов: «Бухарский, Самаркандский, Чайханский, Ташкентский, ну, можно долго перечислять», — сказал Виктор Югай в ходе прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте». По словам главы района, он готов приготовить плов в неформальной обстановке. Виктор Югай родился в 1971 году в Казахстане. Детство и юность провел в Узбекистане, в поселке недалеко от Ташкента. На Ямале работает с 1994 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом рассказал глава района Виктор Югай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай признался, что его любимое хобби — это кулинария. В свободное время готовит плов и знает пять рецептов этого популярного блюда. «Мое хобби — это кулинария. Из увлечений — охота и рыбалка. Могу плов приготовить, недаром я все-таки жил в Узбекистане. Знаю пять рецептов: «Бухарский, Самаркандский, Чайханский, Ташкентский, ну, можно долго перечислять», — сказал Виктор Югай в ходе прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте». По словам главы района, он готов приготовить плов в неформальной обстановке. Виктор Югай родился в 1971 году в Казахстане. Детство и юность провел в Узбекистане, в поселке недалеко от Ташкента. На Ямале работает с 1994 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском (ЯНАО) в ближайшем будущем асфальтовых дорог не будет, в планах мэрии расширять дороги в плите. Об этом рассказал глава района Виктор Югай.