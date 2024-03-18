Общество Транспорт Курганские власти отменили два пригородных автобусных маршрута 18 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + В феврале отменено еще 18 маршрутов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент экономического развития области отменил автобусы из Кургана сообщением до санатория Лесники и Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом указано в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвященном теме общественного транспорта. «Департамент экономического развития Курганской области распоряжением от 15 марта 2024 года № 97-р отменил межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок №243 „Курганский автовокзал — Дом отдыха Лесники“ и №253 „Троицкая площадь — КГСХА“», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Соответствующий документ размещен на сайте департамента. Также, по информации с сайта, ранее департамент распорядился об отмене 18 межмуниципальных автобусных маршрутов, среди которых есть сезонные: 502 «Шадринск — Курган», 503 «Курган — Куртамыш», 504 «Целинное — Курган», 505 «Глядянское — Курган», 513 «Нижнее — Курган», 574 «Ошурково — Курган», 600 «Курган — Мокроусово», 602 «Курган — Мокроусово», 640 «Бородинка — Курган», 655 «Лебяжье — Курган», 675 «Сaфaкулево — Шадринск», 734 «Курган — Мокроусово», 104 «Погорелка — с. Ключи» и 146 «Курган — Варгаши», 50 «Вοкзал — сады „Заборка“», 85 «Вокзал — Сады „Содружество“» и 89 «Художественный музей им. Германа Травникова — д. Галкино 2-е». Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытой улицы 20 автобусов изменят свой маршрут. Закрыта улица Пролетарская на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Департамент экономического развития области отменил автобусы из Кургана сообщением до санатория Лесники и Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом указано в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвященном теме общественного транспорта. «Департамент экономического развития Курганской области распоряжением от 15 марта 2024 года № 97-р отменил межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок №243 „Курганский автовокзал — Дом отдыха Лесники“ и №253 „Троицкая площадь — КГСХА“», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Соответствующий документ размещен на сайте департамента. Также, по информации с сайта, ранее департамент распорядился об отмене 18 межмуниципальных автобусных маршрутов, среди которых есть сезонные: 502 «Шадринск — Курган», 503 «Курган — Куртамыш», 504 «Целинное — Курган», 505 «Глядянское — Курган», 513 «Нижнее — Курган», 574 «Ошурково — Курган», 600 «Курган — Мокроусово», 602 «Курган — Мокроусово», 640 «Бородинка — Курган», 655 «Лебяжье — Курган», 675 «Сaфaкулево — Шадринск», 734 «Курган — Мокроусово», 104 «Погорелка — с. Ключи» и 146 «Курган — Варгаши», 50 «Вοкзал — сады „Заборка“», 85 «Вокзал — Сады „Содружество“» и 89 «Художественный музей им. Германа Травникова — д. Галкино 2-е». Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытой улицы 20 автобусов изменят свой маршрут. Закрыта улица Пролетарская на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям