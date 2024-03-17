В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра и банка

Причины эвакуации официально не озвучены
В Тюмени эвакуировали посетителей ТЦ «Калинка», в здании которого также располагается «Стройлесбанк». Об этом стало известно журналистам.
«Произошла эвакуация в ТЦ „Калинка“, в здании также расположен банк. Территорию огородили, на месте работают полицейские», — пишет 72.ru.
Узнать подробности происшествия пока не удалось: в торговом центре на звонки URA.RU не ответили. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
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