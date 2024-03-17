17 марта 2024

В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра и банка

В Тюмени эвакуировали посетителей ТЦ «Калинка» и «Стройлесбанка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Причины эвакуации официально не озвучены Фото:

В Тюмени эвакуировали посетителей ТЦ «Калинка», в здании которого также располагается «Стройлесбанк». Об этом стало известно журналистам.

«Произошла эвакуация в ТЦ „Калинка“, в здании также расположен банк. Территорию огородили, на месте работают полицейские», — пишет 72.ru.

Узнать подробности происшествия пока не удалось: в торговом центре на звонки URA.RU не ответили. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.

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В Тюмени эвакуировали посетителей ТЦ «Калинка», в здании которого также располагается «Стройлесбанк». Об этом стало известно журналистам. «Произошла эвакуация в ТЦ „Калинка“, в здании также расположен банк. Территорию огородили, на месте работают полицейские», — пишет 72.ru. Узнать подробности происшествия пока не удалось: в торговом центре на звонки URA.RU не ответили. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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