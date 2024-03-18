Тюменки за деньги предлагают прописать ребенка для записи в школу

Жительницы Тюмени предлагают за деньги прописать ребенка для записи в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
«Предлагаю временную регистрацию для школы или гимназии. Вопросы в л/с», — указано в объявлении.
Корреспондент агентства связался с женщиной, опубликовавшей сообщение. За прописку до сентября она попросила 35 тысяч рублей. Она добавила, что процесс оформления документов займет не более пяти дней.
Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.
Заявления на зачисление в школу начинают принимать 1 апреля. В эту дату начинают записывать детей, зарегистрированных на прикрепленной к школе территории. Остальные дети смогут подать заявления только с 6 июля — если в классах останутся места.
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