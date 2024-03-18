Тюменки за деньги предлагают прописать ребенка для записи в школу

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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, дети, школа, школьники, школьница
Заявления на поступление в первый класс начинают принимать уже с 1 апреля Фото:

Жительницы Тюмени предлагают за деньги прописать ребенка для записи в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Предлагаю временную регистрацию для школы или гимназии. Вопросы в л/с», — указано в объявлении.

Корреспондент агентства связался с женщиной, опубликовавшей сообщение. За прописку до сентября она попросила 35 тысяч рублей. Она добавила, что процесс оформления документов займет не более пяти дней.

Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.

Заявления на зачисление в школу начинают принимать 1 апреля. В эту дату начинают записывать детей, зарегистрированных на прикрепленной к школе территории. Остальные дети смогут подать заявления только с 6 июля — если в классах останутся места.

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Жительницы Тюмени предлагают за деньги прописать ребенка для записи в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». «Предлагаю временную регистрацию для школы или гимназии. Вопросы в л/с», — указано в объявлении. Корреспондент агентства связался с женщиной, опубликовавшей сообщение. За прописку до сентября она попросила 35 тысяч рублей. Она добавила, что процесс оформления документов займет не более пяти дней. Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается. Заявления на зачисление в школу начинают принимать 1 апреля. В эту дату начинают записывать детей, зарегистрированных на прикрепленной к школе территории. Остальные дети смогут подать заявления только с 6 июля — если в классах останутся места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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