В ЯНАО сотрудники музея искусств работают в верхней одежде из-за холода

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники галереи городского музея изобразительных искусств вынуждены работать в верхней одежде из-за проблем с отоплением. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«В галерее городского музея сотрудники работают в верхней одежде. Девушки в здании не снимают варежки! Холод невыносимый. Помещение нагревают только тогда, когда в нем открывается выставка, чтобы посетители могли снять куртки», — рассказала собеседница агентства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментарий о сложившейся ситуации. Ответ обещали подготовить.
Ранее URA.RU писало о проблеме с отоплением в школе Ноябрьска (ЯНАО). Ученики считают, что заболевают в холодных классах.
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