В ЯНАО сотрудники музея искусств работают в верхней одежде из-за холода

В Новом Уренгое сотрудники музея замерзают на рабочем месте
© Служба новостей «URA.RU»
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В галерее Новоуренгойского музея искусств обнаружили проблемы с отоплением Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники галереи городского музея изобразительных искусств вынуждены работать в верхней одежде из-за проблем с отоплением. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«В галерее городского музея сотрудники работают в верхней одежде. Девушки в здании не снимают варежки! Холод невыносимый. Помещение нагревают только тогда, когда в нем открывается выставка, чтобы посетители могли снять куртки», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментарий о сложившейся ситуации. Ответ обещали подготовить.

Ранее URA.RU писало о проблеме с отоплением в школе Ноябрьска (ЯНАО). Ученики считают, что заболевают в холодных классах.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники галереи городского музея изобразительных искусств вынуждены работать в верхней одежде из-за проблем с отоплением. Об этом сообщила читательница URA.RU. «В галерее городского музея сотрудники работают в верхней одежде. Девушки в здании не снимают варежки! Холод невыносимый. Помещение нагревают только тогда, когда в нем открывается выставка, чтобы посетители могли снять куртки», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментарий о сложившейся ситуации. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о проблеме с отоплением в школе Ноябрьска (ЯНАО). Ученики считают, что заболевают в холодных классах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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