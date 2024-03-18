В ЯНАО сотрудники музея искусств работают в верхней одежде из-за холода

В Новом Уренгое сотрудники музея замерзают на рабочем месте

18 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В галерее Новоуренгойского музея искусств обнаружили проблемы с отоплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники галереи городского музея изобразительных искусств вынуждены работать в верхней одежде из-за проблем с отоплением. Об этом сообщила читательница URA.RU. «В галерее городского музея сотрудники работают в верхней одежде. Девушки в здании не снимают варежки! Холод невыносимый. Помещение нагревают только тогда, когда в нем открывается выставка, чтобы посетители могли снять куртки», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментарий о сложившейся ситуации. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о проблеме с отоплением в школе Ноябрьска (ЯНАО). Ученики считают, что заболевают в холодных классах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники галереи городского музея изобразительных искусств вынуждены работать в верхней одежде из-за проблем с отоплением. Об этом сообщила читательница URA.RU. «В галерее городского музея сотрудники работают в верхней одежде. Девушки в здании не снимают варежки! Холод невыносимый. Помещение нагревают только тогда, когда в нем открывается выставка, чтобы посетители могли снять куртки», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментарий о сложившейся ситуации. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о проблеме с отоплением в школе Ноябрьска (ЯНАО). Ученики считают, что заболевают в холодных классах.