В городе ЯНАО школьники мерзнут в холодных классах

В Ноябрьске простуженные ученики жалуются на холод в школе

15 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

На Ямале учащиеся считают, что заболевают в холодных классах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в школе №9 ученики и преподаватели часто заболевают из-за проблем с отоплением здания. Об этом родители школьников сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Почему так холодно в школе №9? На некоторых этажах отопление работает слабо. Учителя и дети заболевают», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». В администрации города сообщили, что система отопления в учреждении работает исправно. «Контроль за температурой воздуха во всех помещениях школы проводится ежедневно с регистрацией в журнале температурного режима. Температура воздуха находится в допустимых пределах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №2 в Ноябрьске (ЯНАО) не снимают верхнюю одежду во время уроков из-за холода в классах. В учебных помещениях температура воздуха опустилась до -11 градусов.

В Ноябрьске (ЯНАО) в школе №9 ученики и преподаватели часто заболевают из-за проблем с отоплением здания. Об этом родители школьников сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Почему так холодно в школе №9? На некоторых этажах отопление работает слабо. Учителя и дети заболевают», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». В администрации города сообщили, что система отопления в учреждении работает исправно. «Контроль за температурой воздуха во всех помещениях школы проводится ежедневно с регистрацией в журнале температурного режима. Температура воздуха находится в допустимых пределах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №2 в Ноябрьске (ЯНАО) не снимают верхнюю одежду во время уроков из-за холода в классах. В учебных помещениях температура воздуха опустилась до -11 градусов.