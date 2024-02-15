В городе ЯНАО школьники мерзнут в холодных классах

В Ноябрьске простуженные ученики жалуются на холод в школе
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале учащиеся считают, что заболевают в холодных классах Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в школе №9 ученики и преподаватели часто заболевают из-за проблем с отоплением здания. Об этом родители школьников сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему так холодно в школе №9? На некоторых этажах отопление работает слабо. Учителя и дети заболевают», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин».

В администрации города сообщили, что система отопления в учреждении работает исправно. «Контроль за температурой воздуха во всех помещениях школы проводится ежедневно с регистрацией в журнале температурного режима. Температура воздуха находится в допустимых пределах», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №2 в Ноябрьске (ЯНАО) не снимают верхнюю одежду во время уроков из-за холода в классах. В учебных помещениях температура воздуха опустилась до -11 градусов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в школе №9 ученики и преподаватели часто заболевают из-за проблем с отоплением здания. Об этом родители школьников сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Почему так холодно в школе №9? На некоторых этажах отопление работает слабо. Учителя и дети заболевают», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». В администрации города сообщили, что система отопления в учреждении работает исправно. «Контроль за температурой воздуха во всех помещениях школы проводится ежедневно с регистрацией в журнале температурного режима. Температура воздуха находится в допустимых пределах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №2 в Ноябрьске (ЯНАО) не снимают верхнюю одежду во время уроков из-за холода в классах. В учебных помещениях температура воздуха опустилась до -11 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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