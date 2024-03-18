В Тюмени подорожало сливочное масло

19 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Тюмени к концу февраля масло подорожало на 3,7% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за две недели резко подорожало сливочное масло. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, рост в среднем составил 50 рублей. «Масло берем каждую неделю и заметили, что всякий раз цена на него только увеличивается. Раньше пачка обходилась в 147-150 рублей, сейчас уже цена доходит до 180-200 рублей в зависимости от торговой точки», — рассказала тюменка Светлана. По данным Тюменьстата, на конец февраля сливочное масло в регионе подорожало относительно декабря 2023 года на 3,7%. А молоко и молочная продукция — на 2,1%. Директор тюменского магазина «Пятерочка» в беседе с URA.RU рассказала о том, что цены на молочку меняются регулярно. «Масло, молоко, сыры подрастают в цене каждую неделю. Покупатели замечают, что из всех продуктов сильнее всего бьет по карману сливочное мало, в некоторых магазинах оно уже давно приблизилось к 200 рублям. Кто-то закупается по акции, кто-то перешел на масло с более низким процентом жирности — от того и более дешевое», — сообщила собеседница агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за две недели резко подорожало сливочное масло. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, рост в среднем составил 50 рублей. «Масло берем каждую неделю и заметили, что всякий раз цена на него только увеличивается. Раньше пачка обходилась в 147-150 рублей, сейчас уже цена доходит до 180-200 рублей в зависимости от торговой точки», — рассказала тюменка Светлана. По данным Тюменьстата, на конец февраля сливочное масло в регионе подорожало относительно декабря 2023 года на 3,7%. А молоко и молочная продукция — на 2,1%. Директор тюменского магазина «Пятерочка» в беседе с URA.RU рассказала о том, что цены на молочку меняются регулярно. «Масло, молоко, сыры подрастают в цене каждую неделю. Покупатели замечают, что из всех продуктов сильнее всего бьет по карману сливочное мало, в некоторых магазинах оно уже давно приблизилось к 200 рублям. Кто-то закупается по акции, кто-то перешел на масло с более низким процентом жирности — от того и более дешевое», — сообщила собеседница агентства.