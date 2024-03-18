18 марта 2024

Работница тюменского интерната украла деньги у инвалида, чтобы починить машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, автомобили, автомастерская, автосервис
Для поездки в автосервис женщине потребовались 10 тысяч рублей Фото:

Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» украла деньги постояльца соцучреждения, чтобы починить собственный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Женщина работала специалистом по социальной работе в „Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В ее рабочем кабинете находился сейф, в котором постояльцы хранили сберегательные книжки и банковские карты. Одной из них воспользовалась обвиняемая», — говорится в сообщении.

Известно, что соцработница взяла одну из карт пациентов и сняла с нее 10 тысяч рублей в банкомате в селе Бердюжье. В ходе следствия женщина возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.

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Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» украла деньги постояльца соцучреждения, чтобы починить собственный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Женщина работала специалистом по социальной работе в „Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В ее рабочем кабинете находился сейф, в котором постояльцы хранили сберегательные книжки и банковские карты. Одной из них воспользовалась обвиняемая», — говорится в сообщении. Известно, что соцработница взяла одну из карт пациентов и сняла с нее 10 тысяч рублей в банкомате в селе Бердюжье. В ходе следствия женщина возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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