Работница тюменского интерната украла деньги у инвалида, чтобы починить машину

19 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Для поездки в автосервис женщине потребовались 10 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» украла деньги постояльца соцучреждения, чтобы починить собственный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Женщина работала специалистом по социальной работе в „Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В ее рабочем кабинете находился сейф, в котором постояльцы хранили сберегательные книжки и банковские карты. Одной из них воспользовалась обвиняемая», — говорится в сообщении. Известно, что соцработница взяла одну из карт пациентов и сняла с нее 10 тысяч рублей в банкомате в селе Бердюжье. В ходе следствия женщина возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» украла деньги постояльца соцучреждения, чтобы починить собственный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Женщина работала специалистом по социальной работе в „Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В ее рабочем кабинете находился сейф, в котором постояльцы хранили сберегательные книжки и банковские карты. Одной из них воспользовалась обвиняемая», — говорится в сообщении. Известно, что соцработница взяла одну из карт пациентов и сняла с нее 10 тысяч рублей в банкомате в селе Бердюжье. В ходе следствия женщина возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.