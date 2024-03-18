Работница тюменского интерната украла деньги у инвалида, чтобы починить машину

Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» украла деньги постояльца соцучреждения, чтобы починить собственный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Женщина работала специалистом по социальной работе в „Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В ее рабочем кабинете находился сейф, в котором постояльцы хранили сберегательные книжки и банковские карты. Одной из них воспользовалась обвиняемая», — говорится в сообщении.
Известно, что соцработница взяла одну из карт пациентов и сняла с нее 10 тысяч рублей в банкомате в селе Бердюжье. В ходе следствия женщина возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.
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