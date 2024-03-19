Мигранту, который пронес петарду на выборы в Тобольске, избрали меру пресечения

Мужчину, который пытался пронести на избирательный участок Тобольска петарду, будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Тобольский городской суд, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине 2002 года рождения, обвиняемому в хулиганстве. Под арестом он будет находиться до 15 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении.
Как ранее рассказало URA.RU, 16 марта мужчина пытался пронести на избирательный участок в Тобольске петарду. Однако заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Позже выяснилось, что мужчина является мигрантом и учится в медицинском колледже Тобольска. Причиной своего поступка он назвал попытку избавиться от долгов по кредитам, которые его заставили взять мошенники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.