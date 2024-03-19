Мигранту, который пронес петарду на выборы в Тобольске, избрали меру пресечения

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Избрание меры пресечения Азату Мифтахову. Екатеринбург, арест, замок, суд, мера пресечения, клетка
Тобольский студент пробудет под домашним арестом до 15 мая Фото:

Мужчину, который пытался пронести на избирательный участок Тобольска петарду, будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Тобольский городской суд, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине 2002 года рождения, обвиняемому в хулиганстве. Под арестом он будет находиться до 15 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказало URA.RU, 16 марта мужчина пытался пронести на избирательный участок в Тобольске петарду. Однако заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Позже выяснилось, что мужчина является мигрантом и учится в медицинском колледже Тобольска. Причиной своего поступка он назвал попытку избавиться от долгов по кредитам, которые его заставили взять мошенники.

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Мужчину, который пытался пронести на избирательный участок Тобольска петарду, будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Тобольский городской суд, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине 2002 года рождения, обвиняемому в хулиганстве. Под арестом он будет находиться до 15 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, 16 марта мужчина пытался пронести на избирательный участок в Тобольске петарду. Однако заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Позже выяснилось, что мужчина является мигрантом и учится в медицинском колледже Тобольска. Причиной своего поступка он назвал попытку избавиться от долгов по кредитам, которые его заставили взять мошенники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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