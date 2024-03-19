Мигранту, который пронес петарду на выборы в Тобольске, избрали меру пресечения

19 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Тобольский студент пробудет под домашним арестом до 15 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчину, который пытался пронести на избирательный участок Тобольска петарду, будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Тобольский городской суд, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине 2002 года рождения, обвиняемому в хулиганстве. Под арестом он будет находиться до 15 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, 16 марта мужчина пытался пронести на избирательный участок в Тобольске петарду. Однако заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Позже выяснилось, что мужчина является мигрантом и учится в медицинском колледже Тобольска. Причиной своего поступка он назвал попытку избавиться от долгов по кредитам, которые его заставили взять мошенники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчину, который пытался пронести на избирательный участок Тобольска петарду, будут содержать под домашним арестом. Такое решение принял Тобольский городской суд, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине 2002 года рождения, обвиняемому в хулиганстве. Под арестом он будет находиться до 15 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, 16 марта мужчина пытался пронести на избирательный участок в Тобольске петарду. Однако заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Позже выяснилось, что мужчина является мигрантом и учится в медицинском колледже Тобольска. Причиной своего поступка он назвал попытку избавиться от долгов по кредитам, которые его заставили взять мошенники.