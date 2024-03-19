19 марта 2024

Глава Нового Уренгоя планирует стать трудовиком и научить детей делать табуретку

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов станет трудовиком на один день Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял предложение учеников школы № 16 и теперь станет трудовиком на один день. Он пообещал научить ребят мастерить табуретку. Об этом он сообщил в telegram-канале, проведя серию встреч со школьниками города.

«Серию встреч продолжил в №16 школе. Коротко о главных темах, которые звучали на встрече от школьников, родителей и учителей: ребята предложили стать учителем на один день — могу в качестве трудовика научить мастерить табуретку. Приглашение принято», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Кроме того, поступил вопрос от старшеклассника. Он решил узнать у Воронова, на кого стоит идти учиться, чтобы потом найти работу в городе. В ответ глава города назвал несколько профессий: газовик, строитель, врач, учитель, программист. Он отметил, что работы хватит всем.

Следующий вопрос заключался в том, когда будут проводить сложные обследования и операции в Новом Уренгое. По словам Воронова, в этом году сдаются сразу два современных и оснащенных медкорпуса: радиология и хирургия.

Также школьники решили узнать, где можно взять такую же толстовку, как у главы города и его команды. Отвечая на этот вопрос, он решил всем выпускникам-медалистам этого года подарить именной мерч.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял предложение учеников школы № 16 и теперь станет трудовиком на один день. Он пообещал научить ребят мастерить табуретку. Об этом он сообщил в telegram-канале, проведя серию встреч со школьниками города. «Серию встреч продолжил в №16 школе. Коротко о главных темах, которые звучали на встрече от школьников, родителей и учителей: ребята предложили стать учителем на один день — могу в качестве трудовика научить мастерить табуретку. Приглашение принято», — написал Воронов в своем telegram-канале. Кроме того, поступил вопрос от старшеклассника. Он решил узнать у Воронова, на кого стоит идти учиться, чтобы потом найти работу в городе. В ответ глава города назвал несколько профессий: газовик, строитель, врач, учитель, программист. Он отметил, что работы хватит всем. Следующий вопрос заключался в том, когда будут проводить сложные обследования и операции в Новом Уренгое. По словам Воронова, в этом году сдаются сразу два современных и оснащенных медкорпуса: радиология и хирургия. Также школьники решили узнать, где можно взять такую же толстовку, как у главы города и его команды. Отвечая на этот вопрос, он решил всем выпускникам-медалистам этого года подарить именной мерч.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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