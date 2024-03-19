Глава Нового Уренгоя планирует стать трудовиком и научить детей делать табуретку

20 марта 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов станет трудовиком на один день Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял предложение учеников школы № 16 и теперь станет трудовиком на один день. Он пообещал научить ребят мастерить табуретку. Об этом он сообщил в telegram-канале, проведя серию встреч со школьниками города. «Серию встреч продолжил в №16 школе. Коротко о главных темах, которые звучали на встрече от школьников, родителей и учителей: ребята предложили стать учителем на один день — могу в качестве трудовика научить мастерить табуретку. Приглашение принято», — написал Воронов в своем telegram-канале. Кроме того, поступил вопрос от старшеклассника. Он решил узнать у Воронова, на кого стоит идти учиться, чтобы потом найти работу в городе. В ответ глава города назвал несколько профессий: газовик, строитель, врач, учитель, программист. Он отметил, что работы хватит всем. Следующий вопрос заключался в том, когда будут проводить сложные обследования и операции в Новом Уренгое. По словам Воронова, в этом году сдаются сразу два современных и оснащенных медкорпуса: радиология и хирургия. Также школьники решили узнать, где можно взять такую же толстовку, как у главы города и его команды. Отвечая на этот вопрос, он решил всем выпускникам-медалистам этого года подарить именной мерч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял предложение учеников школы № 16 и теперь станет трудовиком на один день. Он пообещал научить ребят мастерить табуретку. Об этом он сообщил в telegram-канале, проведя серию встреч со школьниками города. «Серию встреч продолжил в №16 школе. Коротко о главных темах, которые звучали на встрече от школьников, родителей и учителей: ребята предложили стать учителем на один день — могу в качестве трудовика научить мастерить табуретку. Приглашение принято», — написал Воронов в своем telegram-канале. Кроме того, поступил вопрос от старшеклассника. Он решил узнать у Воронова, на кого стоит идти учиться, чтобы потом найти работу в городе. В ответ глава города назвал несколько профессий: газовик, строитель, врач, учитель, программист. Он отметил, что работы хватит всем. Следующий вопрос заключался в том, когда будут проводить сложные обследования и операции в Новом Уренгое. По словам Воронова, в этом году сдаются сразу два современных и оснащенных медкорпуса: радиология и хирургия. Также школьники решили узнать, где можно взять такую же толстовку, как у главы города и его команды. Отвечая на этот вопрос, он решил всем выпускникам-медалистам этого года подарить именной мерч.