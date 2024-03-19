Депутаты просят у мэрии ответы по школе в проблемном микрорайоне Кургана

Гордума Кургана подняла вопрос необходимости новой школы на бульваре Солнечный

20 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Депутаты поставили мэрии сроки для ответа по школе в проблемном микрорайоне Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты просят мэрию подготовить информацию по строительству школы на бульваре Солнечный. Они хотят поднять вопрос о целесообразности возведения нового учебного заведения. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Проект строительства школы был готов еще десять лет назад. Тогда же была выделена земля под новое учебное заведение. То есть, в 2014 году уже была потребность в школе. Предлагаем вынесли вопрос о целесообразности строительства школы на бульваре Солнечный в повестку обсуждения комиссии», — выступили депутаты Иван Камшилов и Яков Сидоров. Отмечается, что чиновникам городской администрации дали время на подготовку ответа. Депутаты ждут необходимую информацию до июня 2024 года. Дальнейшее рассмотрение вопрос будет проходить по результатам ответа чиновников. Жители бульвара Солнечный с лета 2023 года добиваются от властей строительства новой школы. Они отмечают, что микрорайон является быстрорастущим. В школах №30 и №45, куда отправляют учиться детей с бульвара, уже нет места, а также до них трудно добираться. Активисты с микрорайона писали обращения в городскую администрацию, правительство региона и администрацию президента России. Все их обращения отправляли или перенаправляли в мэрию. Позднее экс-глава Елена Ситникова официально отказала жителям бульвара в строительстве школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские депутаты просят мэрию подготовить информацию по строительству школы на бульваре Солнечный. Они хотят поднять вопрос о целесообразности возведения нового учебного заведения. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Проект строительства школы был готов еще десять лет назад. Тогда же была выделена земля под новое учебное заведение. То есть, в 2014 году уже была потребность в школе. Предлагаем вынесли вопрос о целесообразности строительства школы на бульваре Солнечный в повестку обсуждения комиссии», — выступили депутаты Иван Камшилов и Яков Сидоров. Отмечается, что чиновникам городской администрации дали время на подготовку ответа. Депутаты ждут необходимую информацию до июня 2024 года. Дальнейшее рассмотрение вопрос будет проходить по результатам ответа чиновников. Жители бульвара Солнечный с лета 2023 года добиваются от властей строительства новой школы. Они отмечают, что микрорайон является быстрорастущим. В школах №30 и №45, куда отправляют учиться детей с бульвара, уже нет места, а также до них трудно добираться. Активисты с микрорайона писали обращения в городскую администрацию, правительство региона и администрацию президента России. Все их обращения отправляли или перенаправляли в мэрию. Позднее экс-глава Елена Ситникова официально отказала жителям бульвара в строительстве школы.