Тюменцы раскупили дешевые Lada Granta

Самые бюджетные автомобили производит АвтоВАЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тюмени раскупили все автомобили Lada Granta в минимальной комплектации. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре «Тюмень — АВТОВАЗ». Стоимость этой модели начиналась от 699 тысяч рублей.

«Автомобилей Lada Granta в минимальной комплектации на данный момент в Тюмени нет в наличии. Последние разобрали примерно два месяца назад. Стоимость на эту модель начиналась от 699 тысяч рублей. Среди опций на ней были только электростеклоподъемнкии», — сообщили в «Тюмень — АВТОВАЗ».

Там отметили, что автомобиль доступен под заказ, но ждать его придется не меньше двух — трех месяцев. На данный момент в салоне представлены Granta в комплектации «Комфорт», минимальная стоимость на них составляет 991 тысячу рублей.

По данным экспертов, автомобиль Lada Granta считается одним из самых доступных вариантов на российском рынке. Модель представлена в кузове седан. На втором месте — LADA Niva Legend с ценой 829 тысяч рублей.

На викторине «Люби свой край», которая проходила в дни выборов президента, в Тюмени разыграли пять автомобилей. Победителям достались LADA Granta.