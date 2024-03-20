Тюменцы раскупили дешевые Lada Granta

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Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, лада, lada, mobil
Самые бюджетные автомобили производит АвтоВАЗ Фото:

Жители Тюмени раскупили все автомобили Lada Granta в минимальной комплектации. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре «Тюмень — АВТОВАЗ». Стоимость этой модели начиналась от 699 тысяч рублей.

«Автомобилей Lada Granta в минимальной комплектации на данный момент в Тюмени нет в наличии. Последние разобрали примерно два месяца назад. Стоимость на эту модель начиналась от 699 тысяч рублей. Среди опций на ней были только электростеклоподъемнкии», — сообщили в «Тюмень — АВТОВАЗ».

Там отметили, что автомобиль доступен под заказ, но ждать его придется не меньше двух — трех месяцев. На данный момент в салоне представлены Granta в комплектации «Комфорт», минимальная стоимость на них составляет 991 тысячу рублей.

По данным экспертов, автомобиль Lada Granta считается одним из самых доступных вариантов на российском рынке. Модель представлена в кузове седан. На втором месте — LADA Niva Legend с ценой 829 тысяч рублей.

На викторине «Люби свой край», которая проходила в дни выборов президента, в Тюмени разыграли пять автомобилей. Победителям достались LADA Granta.

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Жители Тюмени раскупили все автомобили Lada Granta в минимальной комплектации. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре «Тюмень — АВТОВАЗ». Стоимость этой модели начиналась от 699 тысяч рублей. «Автомобилей Lada Granta в минимальной комплектации на данный момент в Тюмени нет в наличии. Последние разобрали примерно два месяца назад. Стоимость на эту модель начиналась от 699 тысяч рублей. Среди опций на ней были только электростеклоподъемнкии», — сообщили в «Тюмень — АВТОВАЗ». Там отметили, что автомобиль доступен под заказ, но ждать его придется не меньше двух — трех месяцев. На данный момент в салоне представлены Granta в комплектации «Комфорт», минимальная стоимость на них составляет 991 тысячу рублей. По данным экспертов, автомобиль Lada Granta считается одним из самых доступных вариантов на российском рынке. Модель представлена в кузове седан. На втором месте — LADA Niva Legend с ценой 829 тысяч рублей. На викторине «Люби свой край», которая проходила в дни выборов президента, в Тюмени разыграли пять автомобилей. Победителям достались LADA Granta.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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