В Салехарде (ЯНАО) на Дне оленевода гостям и жителям города волонтеры мероприятия раздадут бесплатные русско-ненецкие разговорники. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.
«Наладить коммуникацию жителям и гостям праздника с оленеводами поможет уникальный авторский русско-ненецкий разговорник. Получить его совершенно бесплатно сможет любой желающий, побывавший на празднике в Салехарде. Лимитированное издание тиражом 1 тысяча экземпляров раздавать на празднике будут волонтеры», — говорится в сообщении.
Создать переводчик предложили члены совета КМНС при главе города. Один из них, Некоча Окотэтто, отвечал за содержание брошюры. Главного героя разговорника, олененка Мынико, нарисовала художница из Салехарда Зоя Худи. Кроме того, посетители мероприятия получат в подарок авторские открытки.
День оленевода в Салехарде (ЯНАО) пройдет 23 и 24 марта на берегу реки Полябта. На праздник приедут боксер и политик Николай Валуев, боксер-тяжеловес Денис Лебедев, Евгений Макаренко. Власти организуют на празднике гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку.
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