Руководитель тюменского внутрипола защитил силовиков от депутатов облдумы

Белявский: работу полиции Тюменской области можно оценить положительно
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Тюменским депутатам объяснили, почему силовики не могут справиться с телефонными мошенниками Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский защитил силовиков от депутатов облдумы. Это произошло на комитете по госстроительству и местному самоуправлению. За ситуацией следил корреспондент URA.RU.

«В ходе заседания комитета по госстроительству и местному самоуправлению обсуждался рост телефонного мошенничества в 2023 году (32,5%), у парламентариев появилась масса вопросов к сотрудникам УМВД. Белявский оперативно вмешался и заявил, что чаще всего за телефонными мошенниками стоят спецслужбы недружественных государств, борются с которыми отнюдь не полицейские. Он привел в пример инциденты на УИКах во время выборов президента, когда мошенники зомбировали жертв и толкали их на диверсии», — сообщает корреспондент агентства.

«То, что может делать полиция на региональном уровне, она делает. Там, где российское правосудие достать людей не может, работают воздушно-космические силы. В целом, работу полиции Тюменской области можно описать положительно», — заявил Павел Белявский на заседании.

Напомним, в результате действий телефонных мошенников были спровоцированы противоправные действия на избирательных участках. На одном из УИК в Тобольске местный житель взорвал петарду. Инциденты произошли также в ХМАО и Челябинской области.

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Заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский защитил силовиков от депутатов облдумы. Это произошло на комитете по госстроительству и местному самоуправлению. За ситуацией следил корреспондент URA.RU. «В ходе заседания комитета по госстроительству и местному самоуправлению обсуждался рост телефонного мошенничества в 2023 году (32,5%), у парламентариев появилась масса вопросов к сотрудникам УМВД. Белявский оперативно вмешался и заявил, что чаще всего за телефонными мошенниками стоят спецслужбы недружественных государств, борются с которыми отнюдь не полицейские. Он привел в пример инциденты на УИКах во время выборов президента, когда мошенники зомбировали жертв и толкали их на диверсии», — сообщает корреспондент агентства. «То, что может делать полиция на региональном уровне, она делает. Там, где российское правосудие достать людей не может, работают воздушно-космические силы. В целом, работу полиции Тюменской области можно описать положительно», — заявил Павел Белявский на заседании. Напомним, в результате действий телефонных мошенников были спровоцированы противоправные действия на избирательных участках. На одном из УИК в Тобольске местный житель взорвал петарду. Инциденты произошли также в ХМАО и Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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