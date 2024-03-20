Пермяк отсудил у «М.Видео» 800 тысяч рублей за сломанный телевизор Samsung

21 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пермяк два раза подвал иск в суд на ООО «МВМ» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми купил в магазине «М.Видео» телевизор Samsung за 239,9 тысяч рублей. Во время его просмотра мужчина обнаружил черную горизонтальную полосу на экране, но магазин электроники отказался возвращать деньги или менять телевизор на другой товар. Тогда покупатель обратился в суд и отсудил у магазина 833,3 тысячи рублей, сказано в картотеке Индустриального районного суда города Перми. «Пермяк приобрел в ООО „МВМ“ ТЦ „Колизей Синема“ телевизор торговой марки Samsung стоимостью 239,9 рублей. У телевизора был выявлен дефект. ООО „МВМ“ провело проверку телевизора в сервисном центре и заявило, что выявленный недостаток не является существенным, поэтому товар не подлежит замене или возврату. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть покупателю уплаченные деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда. Уточняется, что суд обязал магазин электроники заплатить мужчине 465,8 тысяч рублей. Компания исполнила решение суда, но нарушила сроки выплаты денег. Тогда пермяк еще раз обратился в суд, чтобы ему возместили компенсацию за незаконное удержание денежных средств. Суд снова встал на защиту покупателя и обязал ООО «МВМ» заплатить еще 367,5 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми купил в магазине «М.Видео» телевизор Samsung за 239,9 тысяч рублей. Во время его просмотра мужчина обнаружил черную горизонтальную полосу на экране, но магазин электроники отказался возвращать деньги или менять телевизор на другой товар. Тогда покупатель обратился в суд и отсудил у магазина 833,3 тысячи рублей, сказано в картотеке Индустриального районного суда города Перми. «Пермяк приобрел в ООО „МВМ“ ТЦ „Колизей Синема“ телевизор торговой марки Samsung стоимостью 239,9 рублей. У телевизора был выявлен дефект. ООО „МВМ“ провело проверку телевизора в сервисном центре и заявило, что выявленный недостаток не является существенным, поэтому товар не подлежит замене или возврату. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть покупателю уплаченные деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда. Уточняется, что суд обязал магазин электроники заплатить мужчине 465,8 тысяч рублей. Компания исполнила решение суда, но нарушила сроки выплаты денег. Тогда пермяк еще раз обратился в суд, чтобы ему возместили компенсацию за незаконное удержание денежных средств. Суд снова встал на защиту покупателя и обязал ООО «МВМ» заплатить еще 367,5 тысячи рублей.