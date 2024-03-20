Мужчина был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки и ботинки
В Тюмени пропал 71-летний мужчина. Он ушел с улицы Тимофея Чаркова 20 марта и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «Белая Сова».
«Мустяц Вячеслав, 1953 года рождения. 20 марта около 16:00 ушел с улицы Тимофея Чаркова в Тюмени. До настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки и ботинки. Всех, кто знает местоположение пенсионера, просят позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.
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