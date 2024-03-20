20 марта 2024

В Тюмени разыскивают пенсионера, нуждающегося в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионер, парк, пенсия, цпкио
Мужчина был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки и ботинки Фото:

В Тюмени пропал 71-летний мужчина. Он ушел с улицы Тимофея Чаркова 20 марта и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «Белая Сова».

«Мустяц Вячеслав, 1953 года рождения. 20 марта около 16:00 ушел с улицы Тимофея Чаркова в Тюмени. До настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки и ботинки. Всех, кто знает местоположение пенсионера, просят позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.

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В Тюмени пропал 71-летний мужчина. Он ушел с улицы Тимофея Чаркова 20 марта и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «Белая Сова». «Мустяц Вячеслав, 1953 года рождения. 20 марта около 16:00 ушел с улицы Тимофея Чаркова в Тюмени. До настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки и ботинки. Всех, кто знает местоположение пенсионера, просят позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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