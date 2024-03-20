20 марта 2024

Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно

В каникулы подростки из Тюмени смогут бесплатно посетить термальные комплексы
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, минеральный источник, термальный источник
Купаться бесплатно смогут дети до 17 лет Фото:

Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно в дни школьных каникул. Информация об акции указана на сайте одного из городских комплекса. Акция будет действовать для школьников до 17 лет включительно.

«С 23 по 31 марта в дни школьных каникул — купание всем детям бесплатно! Акция действует для школьников до 17 лет включительно», — указано на сайте комплекса. Там также отмечено, что для подтверждения возраста на кассе необходимо показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Другие известные в городе термальные комплексы, наоборот, повысили стоимость на вход. В дни школьных каникул там будут действовать тарифы выходного дня с ценой на 20% дороже от прежнего прайса.

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Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно в дни школьных каникул. Информация об акции указана на сайте одного из городских комплекса. Акция будет действовать для школьников до 17 лет включительно. «С 23 по 31 марта в дни школьных каникул — купание всем детям бесплатно! Акция действует для школьников до 17 лет включительно», — указано на сайте комплекса. Там также отмечено, что для подтверждения возраста на кассе необходимо показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Другие известные в городе термальные комплексы, наоборот, повысили стоимость на вход. В дни школьных каникул там будут действовать тарифы выходного дня с ценой на 20% дороже от прежнего прайса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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