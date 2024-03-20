Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно

В каникулы подростки из Тюмени смогут бесплатно посетить термальные комплексы

21 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Купаться бесплатно смогут дети до 17 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно в дни школьных каникул. Информация об акции указана на сайте одного из городских комплекса. Акция будет действовать для школьников до 17 лет включительно. «С 23 по 31 марта в дни школьных каникул — купание всем детям бесплатно! Акция действует для школьников до 17 лет включительно», — указано на сайте комплекса. Там также отмечено, что для подтверждения возраста на кассе необходимо показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Другие известные в городе термальные комплексы, наоборот, повысили стоимость на вход. В дни школьных каникул там будут действовать тарифы выходного дня с ценой на 20% дороже от прежнего прайса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские термальные источники пустят детей бесплатно в дни школьных каникул. Информация об акции указана на сайте одного из городских комплекса. Акция будет действовать для школьников до 17 лет включительно. «С 23 по 31 марта в дни школьных каникул — купание всем детям бесплатно! Акция действует для школьников до 17 лет включительно», — указано на сайте комплекса. Там также отмечено, что для подтверждения возраста на кассе необходимо показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Другие известные в городе термальные комплексы, наоборот, повысили стоимость на вход. В дни школьных каникул там будут действовать тарифы выходного дня с ценой на 20% дороже от прежнего прайса.