17 марта 2024

В ЯНАО подвели итоги викторины «Всей семьей»

В ЯНАО победители викторины «Всей семьей» спешат за финальными подарками
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина Люби свой край.Тюмень, викторина
В ЯНАО подвели итоги викторины «Всей семьей» Фото:

В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир, кроме главных подарков были разыграны ноуьбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие. Где можно получить подарки и какие документы для этого нужно иметь, читайте в материале URA.RU.

Как жители ЯНАО узнают, что стали победителями

Розыгрыш подарков викторины «Всей семьей» проходил 15, 16 и 17 марта в вечерних эфирах местных СМИ, а розыгрыш квартир состоялся в прямом эфире, который провели из студии в Салехарде. На текущий момент известно три победителя: Анастасия из Надыма, Екатерина из Салехарда и Дмитрий из Муравленко.

Всем победителям викторины поступает sms-сообщение.Таким способом узнала о выигрыше power bank Инна Кожевникова. Эфиры доступны в записи в социальной сети «ВКонтакте», так о выигрыше смартфона узнала Ксения.

Какие нужны документы для получения подарка

Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Подарок можно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.

Где находятся пункты выдачи подарков

  • В Салехарде подарок можно получить по адресу Сандалова, 2 с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по будням;
  • В Новом Уренгое по адресу Подшибякина, ½б с 10:00 до 16:00;
  • В Ноябрьске пункт выдачи работает по адресу Мира, 77 с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
  • В Губкинском подарки можно забрать в музее освоения Севера, который находится в мкр. 12, дом 38 с 10 до 17;
  • В Тарко-Сале в мкр. Советский, 7 — режим работы не указан;
  • В селе Мужи Красноселькупского района подарки выдают по адресу Уральская, 14, кабинет 311.

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В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир, кроме главных подарков были разыграны ноуьбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие. Где можно получить подарки и какие документы для этого нужно иметь, читайте в материале URA.RU. Розыгрыш подарков викторины «Всей семьей» проходил 15, 16 и 17 марта в вечерних эфирах местных СМИ, а розыгрыш квартир состоялся в прямом эфире, который провели из студии в Салехарде. На текущий момент известно три победителя: Анастасия из Надыма, Екатерина из Салехарда и Дмитрий из Муравленко. Всем победителям викторины поступает sms-сообщение.Таким способом узнала о выигрыше power bank Инна Кожевникова. Эфиры доступны в записи в социальной сети «ВКонтакте», так о выигрыше смартфона узнала Ксения. Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Подарок можно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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