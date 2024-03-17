В ЯНАО подвели итоги викторины «Всей семьей»

В ЯНАО победители викторины «Всей семьей» спешат за финальными подарками

18 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подвели итоги викторины «Всей семьей» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир, кроме главных подарков были разыграны ноуьбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие. Где можно получить подарки и какие документы для этого нужно иметь, читайте в материале URA.RU. Как жители ЯНАО узнают, что стали победителями Розыгрыш подарков викторины «Всей семьей» проходил 15, 16 и 17 марта в вечерних эфирах местных СМИ, а розыгрыш квартир состоялся в прямом эфире, который провели из студии в Салехарде. На текущий момент известно три победителя: Анастасия из Надыма, Екатерина из Салехарда и Дмитрий из Муравленко. Всем победителям викторины поступает sms-сообщение.Таким способом узнала о выигрыше power bank Инна Кожевникова. Эфиры доступны в записи в социальной сети «ВКонтакте», так о выигрыше смартфона узнала Ксения. Какие нужны документы для получения подарка Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Подарок можно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины. Где находятся пункты выдачи подарков В Салехарде подарок можно получить по адресу Сандалова, 2 с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по будням;

В Новом Уренгое по адресу Подшибякина, ½б с 10:00 до 16:00;

В Ноябрьске пункт выдачи работает по адресу Мира, 77 с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;

В Губкинском подарки можно забрать в музее освоения Севера, который находится в мкр. 12, дом 38 с 10 до 17;

В Тарко-Сале в мкр. Советский, 7 — режим работы не указан;

В селе Мужи Красноселькупского района подарки выдают по адресу Уральская, 14, кабинет 311. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир, кроме главных подарков были разыграны ноуьбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие. Где можно получить подарки и какие документы для этого нужно иметь, читайте в материале URA.RU. Розыгрыш подарков викторины «Всей семьей» проходил 15, 16 и 17 марта в вечерних эфирах местных СМИ, а розыгрыш квартир состоялся в прямом эфире, который провели из студии в Салехарде. На текущий момент известно три победителя: Анастасия из Надыма, Екатерина из Салехарда и Дмитрий из Муравленко. Всем победителям викторины поступает sms-сообщение.Таким способом узнала о выигрыше power bank Инна Кожевникова. Эфиры доступны в записи в социальной сети «ВКонтакте», так о выигрыше смартфона узнала Ксения. Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Подарок можно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.