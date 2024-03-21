Тобольских чиновников заставили убрать свалку, которая мешала работе аэропорта

В Тобольске ликвидируют свалку, которая мешала работе аэропорта Ремизов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. На свалке ранее было замечено большое скопление птиц, одна из которых угодила в двигатель самолета и помешала его вылету.
«Решением Тобольского районного суда удовлетворены требования Тюменского транспортного прокурора. Возложена обязанность на администрацию Тобольского муниципального района ликвидировать свалку производственных, бытовых и пищевых отходов, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц, расположенную в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)», — указано в сообщении.
В апреле 2023 года в двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.