21 марта 2024

Тобольских чиновников заставили убрать свалку, которая мешала работе аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, аэропорт remezov, аэропорт ремезов, город тобольск, tobolsk
Прошлой весной в двигатель самолета угодила птица Фото:

В Тобольске ликвидируют свалку, которая мешала работе аэропорта Ремизов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. На свалке ранее было замечено большое скопление птиц, одна из которых угодила в двигатель самолета и помешала его вылету.

«Решением Тобольского районного суда удовлетворены требования Тюменского транспортного прокурора. Возложена обязанность на администрацию Тобольского муниципального района ликвидировать свалку производственных, бытовых и пищевых отходов, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц, расположенную в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)», — указано в сообщении.

В апреле 2023 года в двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета.

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В Тобольске ликвидируют свалку, которая мешала работе аэропорта Ремизов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. На свалке ранее было замечено большое скопление птиц, одна из которых угодила в двигатель самолета и помешала его вылету. «Решением Тобольского районного суда удовлетворены требования Тюменского транспортного прокурора. Возложена обязанность на администрацию Тобольского муниципального района ликвидировать свалку производственных, бытовых и пищевых отходов, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц, расположенную в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)», — указано в сообщении. В апреле 2023 года в двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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