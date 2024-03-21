Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о времени ежегодного доклада населению. Источники URA.RU рассказали, что глава региона зачитает доклад о положении дел в округе уже на следующей неделе.
«Артюхов выступит с конкретикой о планах развития в регионе национальных проектов. Команда окружного главы, вероятно, уже провела анализ своих ресурсов и озвучит годовой план работ сразу после послания», — сообщил агентству инсайдер в политическом блоке ЯНАО.
В докладе будут учтены выводы, сделанные губернатором после встреч с главами районов. Окружение губернатора обещает, что и в этот раз формат будет максимально демократичен для зрителей и удобен к просмотру и пересмотру — послание будет транслироваться в соцсетях губернатора, правительства и всех основных СМИ региона.
В пресс-службе окружного правительства агентству подтвердили, что послание губернатора запланировано на следующую неделю. Точная дата доклада станет известна в начале рабочей недели.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор провел ряд встреч с главами окружных муниципалитетов. Дмитрий Артюхов уже успел обсудить итоги прошлого года с главой Ямальского района — Андреем Кугаевским, главой Шурышкарского района — Олегом Поповым, а также с главой Губкинского — Андреем Бандурко.
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