21 марта 2024

Губернатор Артюхов определился с датой ежегодного послания. Инсайд

Губернатор Артюхов на следующей неделе выступит с докладом населению ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Артюхов назначил дату ежегодного послания населению ЯНАО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о времени ежегодного доклада населению. Источники URA.RU рассказали, что глава региона зачитает доклад о положении дел в округе уже на следующей неделе.

«Артюхов выступит с конкретикой о планах развития в регионе национальных проектов. Команда окружного главы, вероятно, уже провела анализ своих ресурсов и озвучит годовой план работ сразу после послания», — сообщил агентству инсайдер в политическом блоке ЯНАО.

В докладе будут учтены выводы, сделанные губернатором после встреч с главами районов. Окружение губернатора обещает, что и в этот раз формат будет максимально демократичен для зрителей и удобен к просмотру и пересмотру — послание будет транслироваться в соцсетях губернатора, правительства и всех основных СМИ региона.

В пресс-службе окружного правительства агентству подтвердили, что послание губернатора запланировано на следующую неделю. Точная дата доклада станет известна в начале рабочей недели.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор провел ряд встреч с главами окружных муниципалитетов. Дмитрий Артюхов уже успел обсудить итоги прошлого года с главой Ямальского района — Андреем Кугаевским, главой Шурышкарского района — Олегом Поповым, а также с главой Губкинского — Андреем Бандурко.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о времени ежегодного доклада населению. Источники URA.RU рассказали, что глава региона зачитает доклад о положении дел в округе уже на следующей неделе. «Артюхов выступит с конкретикой о планах развития в регионе национальных проектов. Команда окружного главы, вероятно, уже провела анализ своих ресурсов и озвучит годовой план работ сразу после послания», — сообщил агентству инсайдер в политическом блоке ЯНАО. В докладе будут учтены выводы, сделанные губернатором после встреч с главами районов. Окружение губернатора обещает, что и в этот раз формат будет максимально демократичен для зрителей и удобен к просмотру и пересмотру — послание будет транслироваться в соцсетях губернатора, правительства и всех основных СМИ региона. В пресс-службе окружного правительства агентству подтвердили, что послание губернатора запланировано на следующую неделю. Точная дата доклада станет известна в начале рабочей недели. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор провел ряд встреч с главами окружных муниципалитетов. Дмитрий Артюхов уже успел обсудить итоги прошлого года с главой Ямальского района — Андреем Кугаевским, главой Шурышкарского района — Олегом Поповым, а также с главой Губкинского — Андреем Бандурко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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