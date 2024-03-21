21 марта 2024

Рок-певец Бутусов выступит с концертами в городах ЯНАО

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, бутусов вячеслав
В двух города ЯНАО состоится выступление Вячеслава Бутусова Фото:

В ЯНАО в Новом Уренгое и Ноябрьске с концертной программой выступит экс-лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Информация размещена на официальном сайте артиста.

«Музыканты исполнят большую программу из известных песен богатого творческого наследия группы. Зрителей ждет атмосферное погружение в музыкальную историю нескольких поколений», — говорится в анонсе мероприятия.

Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист рок-групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017), «Орден Славы» (с 2017 года). Известные хиты из его репертуара — «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», «Гибралтар-Лабрадор», «Девушка по городу» и другие.

Ямальцы смогут посетить концерт известного исполнителя песен 12 апреля в Ноябрьске и 14 апреля в Новом Уренгое. Артисты исполнят всеми полюбившиеся хиты. Выступление музыканта 22 и 23 марта пройдут в столице Ямала.

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В ЯНАО в Новом Уренгое и Ноябрьске с концертной программой выступит экс-лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Информация размещена на официальном сайте артиста. «Музыканты исполнят большую программу из известных песен богатого творческого наследия группы. Зрителей ждет атмосферное погружение в музыкальную историю нескольких поколений», — говорится в анонсе мероприятия. Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист рок-групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017), «Орден Славы» (с 2017 года). Известные хиты из его репертуара — «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», «Гибралтар-Лабрадор», «Девушка по городу» и другие. Ямальцы смогут посетить концерт известного исполнителя песен 12 апреля в Ноябрьске и 14 апреля в Новом Уренгое. Артисты исполнят всеми полюбившиеся хиты. Выступление музыканта 22 и 23 марта пройдут в столице Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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