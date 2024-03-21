Рок-певец Бутусов выступит с концертами в городах ЯНАО

В ЯНАО в Новом Уренгое и Ноябрьске с концертной программой выступит экс-лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Информация размещена на официальном сайте артиста.
«Музыканты исполнят большую программу из известных песен богатого творческого наследия группы. Зрителей ждет атмосферное погружение в музыкальную историю нескольких поколений», — говорится в анонсе мероприятия.
Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист рок-групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017), «Орден Славы» (с 2017 года). Известные хиты из его репертуара — «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», «Гибралтар-Лабрадор», «Девушка по городу» и другие.
Ямальцы смогут посетить концерт известного исполнителя песен 12 апреля в Ноябрьске и 14 апреля в Новом Уренгое. Артисты исполнят всеми полюбившиеся хиты. Выступление музыканта 22 и 23 марта пройдут в столице Ямала.
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