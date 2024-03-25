В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от некоторых горожан

26 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

В диаспоре отметили, что после теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана могут сталкиваться с негативом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Таджикская диаспора в Тюмени призвала своих земляков с терпением относиться к возможному негативу со стороны некоторых горожан, который может проявляться после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом URA.RU рассказал замруководителя таджикского культурного центра «Пайванд» в Тюмени Файзула Азимов. «У нас есть группа, где общаются граждане Таджикистана, проживающие в Тюмени. Мы осуждаем напавших на „Крокус“. Также говорим о том, что сейчас не стоит, так сказать, „рыпаться“. Нужно благоразумно и с пониманием отнестись к тому, что со стороны людей может быть негатив. К этому призываем относиться с терпением. Случаи уже были. К примеру, у тех, кто работает таксистами: люди отменяют заказы. Кому-то в маршрутках кто-то что-то говорит. Но в ответ нужно молчать, и все», — рассказал URA.RU Файзула Азимов, заместитель руководителя таджикского культурного центра «Пайванд». Он также добавил, что пока никаких массовых встреч и бесед с членами диаспоры не проводилось. Общение, по большой части, ведется в тематических группах и чатах. Ранее URA.RU писало, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого 139 человек погибли, порядка двух сотен пострадали. Нападавшие — четверо граждан Таджикистана, были установлены и помещены под арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таджикская диаспора в Тюмени призвала своих земляков с терпением относиться к возможному негативу со стороны некоторых горожан, который может проявляться после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом URA.RU рассказал замруководителя таджикского культурного центра «Пайванд» в Тюмени Файзула Азимов. «У нас есть группа, где общаются граждане Таджикистана, проживающие в Тюмени. Мы осуждаем напавших на „Крокус“. Также говорим о том, что сейчас не стоит, так сказать, „рыпаться“. Нужно благоразумно и с пониманием отнестись к тому, что со стороны людей может быть негатив. К этому призываем относиться с терпением. Случаи уже были. К примеру, у тех, кто работает таксистами: люди отменяют заказы. Кому-то в маршрутках кто-то что-то говорит. Но в ответ нужно молчать, и все», — рассказал URA.RU Файзула Азимов, заместитель руководителя таджикского культурного центра «Пайванд». Он также добавил, что пока никаких массовых встреч и бесед с членами диаспоры не проводилось. Общение, по большой части, ведется в тематических группах и чатах. Ранее URA.RU писало, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого 139 человек погибли, порядка двух сотен пострадали. Нападавшие — четверо граждан Таджикистана, были установлены и помещены под арест.