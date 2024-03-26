«Фонтанка»: на россиянина, глумившегося над терактом в «Крокусе», возбудили дело

27 марта 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Дизайнера задержали после постов о теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку, который был задержан после постов о теракте в «Крокус Сити Холле», вменили статью о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело возбудили в СК РФ. «Петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма. В Следственном комитете возбудили уголовное дело», — пишет издание «Фонтанка». Петербуржца задержали в аэропорту Пулково после публикаций о теракте в соцсетях, и публичные извинения не спасли его от уголовного преследования. Конашенок пытался вылететь в Ереван, но не успел. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. В результате него погибли 139 человек, сообщали в СК РФ. 52 пострадавшим выплатили компенсации, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку, который был задержан после постов о теракте в «Крокус Сити Холле», вменили статью о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело возбудили в СК РФ. «Петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма. В Следственном комитете возбудили уголовное дело», — пишет издание «Фонтанка». Петербуржца задержали в аэропорту Пулково после публикаций о теракте в соцсетях, и публичные извинения не спасли его от уголовного преследования. Конашенок пытался вылететь в Ереван, но не успел. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. В результате него погибли 139 человек, сообщали в СК РФ. 52 пострадавшим выплатили компенсации, пишет телеканал 360.