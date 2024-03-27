В Шадринске появится еще одна стела за 8 миллионов рублей. Скрин

28 марта 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

В въезде в Шадринск смонтируют стелу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На въезде в Шадринск (Курганская область) на улице Челябинской установят стелу с названием города высотой около 11 метров. В 2023 году такую же стелу смонтировали в городе на въездном кольце со стороны Кургана. На эти цели направлено более восьми миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Установка стелы „Шадринск“ на улице Челябинская. Начальная цена контракта 8 197 569 рублей», — говорится в документации тендера. Согласно техдокументации, работы по установке стелы планируется завершить до первого октября. Строительство стелы оплачивает дорожный фонд Курганской области. Ранее стела высотой почти 12 метров с гербом Шадринска была смонтирована на первом въездном кольце. Ее украсили архитектурной подсветкой. На улице Челябинской в Шадринске смонтируют новую стелу Скрин: документация с сайта госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На въезде в Шадринск (Курганская область) на улице Челябинской установят стелу с названием города высотой около 11 метров. В 2023 году такую же стелу смонтировали в городе на въездном кольце со стороны Кургана. На эти цели направлено более восьми миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Установка стелы „Шадринск“ на улице Челябинская. Начальная цена контракта 8 197 569 рублей», — говорится в документации тендера. Согласно техдокументации, работы по установке стелы планируется завершить до первого октября. Строительство стелы оплачивает дорожный фонд Курганской области. Ранее стела высотой почти 12 метров с гербом Шадринска была смонтирована на первом въездном кольце. Ее украсили архитектурной подсветкой.