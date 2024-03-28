Курганцам стали присылать сообщения с обещанием денег за теракты в городе

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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Курганцы получают провокационные сообщения о терактах Фото:

Жители Курганской области стали получать сообщения с вербовкой для участия в терактах на городских объектах. В рассылке предлагают деньги за подготовку терактов. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в теракте», — гласит информация в переписке. Курганцам якобы предлагают деньги за подготовку теракта.

Согласно предоставленной переписке (имеется в распоряжении редакции), некие кураторы ищут желающих заложить взрывчатые вещества в Кургане. За это обещано материально вознаграждение.

Ранее сотрудники полиции предупреждали, что в мессенджерах могут рассылать подобные сообщения. «Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь», — сообщал telegram-канал УМВД региона. Таким сообщениям нельзя верить и необходимо их блокировать, отмечают силовики.

Родителям подростков советуют поговорить с детьми и рассказать, что нельзя отвечать на такие сообщения. Также следует о подобных случаях сообщить в правоохранительные органы по телефону 102.

Ранее URA.RU сообщало, что в России прошла волна сообщений о терактах. Во многих городах из торговых центров были эвакуированы посетители.

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Жители Курганской области стали получать сообщения с вербовкой для участия в терактах на городских объектах. В рассылке предлагают деньги за подготовку терактов. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в теракте», — гласит информация в переписке. Курганцам якобы предлагают деньги за подготовку теракта. Согласно предоставленной переписке (имеется в распоряжении редакции), некие кураторы ищут желающих заложить взрывчатые вещества в Кургане. За это обещано материально вознаграждение. Ранее сотрудники полиции предупреждали, что в мессенджерах могут рассылать подобные сообщения. «Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь», — сообщал telegram-канал УМВД региона. Таким сообщениям нельзя верить и необходимо их блокировать, отмечают силовики. Родителям подростков советуют поговорить с детьми и рассказать, что нельзя отвечать на такие сообщения. Также следует о подобных случаях сообщить в правоохранительные органы по телефону 102. Ранее URA.RU сообщало, что в России прошла волна сообщений о терактах. Во многих городах из торговых центров были эвакуированы посетители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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