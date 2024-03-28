Курганцам стали присылать сообщения с обещанием денег за теракты в городе

Курганцы получают провокационные сообщения о терактах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области стали получать сообщения с вербовкой для участия в терактах на городских объектах. В рассылке предлагают деньги за подготовку терактов. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в теракте», — гласит информация в переписке. Курганцам якобы предлагают деньги за подготовку теракта.

Согласно предоставленной переписке (имеется в распоряжении редакции), некие кураторы ищут желающих заложить взрывчатые вещества в Кургане. За это обещано материально вознаграждение.

Ранее сотрудники полиции предупреждали, что в мессенджерах могут рассылать подобные сообщения. «Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь», — сообщал telegram-канал УМВД региона. Таким сообщениям нельзя верить и необходимо их блокировать, отмечают силовики.

Родителям подростков советуют поговорить с детьми и рассказать, что нельзя отвечать на такие сообщения. Также следует о подобных случаях сообщить в правоохранительные органы по телефону 102.

Ранее URA.RU сообщало, что в России прошла волна сообщений о терактах. Во многих городах из торговых центров были эвакуированы посетители.