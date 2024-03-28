Глава города ЯНАО сравнил момент перед сдачей ЕГЭ с симфонией Бетховена

Андрей Бандурко побывал на месте школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко сдал ЕГЭ. Чувства школьников перед экзаменом он сравнил с симфонией №5, которая принадлежит Людвигу ван Бетховену. Об этом он сообщил в telegram-канале.

«Сдавал сегодня ЕГЭ! Сразу вспомнил знаменитую симфонию. Ее начало всегда навевало волнение. Думаю, выпускники испытывают именно такие ощущения перед сдачей самого важного экзамена. Ребята, самое главное — верьте в себя, в свои силы и знания, и все обязательно получится. Я в вас уверен!» — написал глава города. Свое послание к школьником он сопроводил шуточным видео, на котором звучит симфония №5.

Жительница города прокомментировала видеоролик. «Музыкальное сопровождение прям в точку! ЕГЭ было одним из самых волнительных мероприятий в жизни. Повторить не хотелось бы», — написала ямалка.