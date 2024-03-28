28 марта 2024

Глава города ЯНАО записал смешной ролик про ЕГЭ. Видео

Глава города ЯНАО сравнил момент перед сдачей ЕГЭ с симфонией Бетховена
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Бандурко побывал на месте школьников Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко сдал ЕГЭ. Чувства школьников перед экзаменом он сравнил с симфонией №5, которая принадлежит Людвигу ван Бетховену. Об этом он сообщил в telegram-канале.

«Сдавал сегодня ЕГЭ! Сразу вспомнил знаменитую симфонию. Ее начало всегда навевало волнение. Думаю, выпускники испытывают именно такие ощущения перед сдачей самого важного экзамена. Ребята, самое главное — верьте в себя, в свои силы и знания, и все обязательно получится. Я в вас уверен!» — написал глава города. Свое послание к школьником он сопроводил шуточным видео, на котором звучит симфония №5.

Жительница города прокомментировала видеоролик. «Музыкальное сопровождение прям в точку! ЕГЭ было одним из самых волнительных мероприятий в жизни. Повторить не хотелось бы», — написала ямалка.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко сдал ЕГЭ. Чувства школьников перед экзаменом он сравнил с симфонией №5, которая принадлежит Людвигу ван Бетховену. Об этом он сообщил в telegram-канале. «Сдавал сегодня ЕГЭ! Сразу вспомнил знаменитую симфонию. Ее начало всегда навевало волнение. Думаю, выпускники испытывают именно такие ощущения перед сдачей самого важного экзамена. Ребята, самое главное — верьте в себя, в свои силы и знания, и все обязательно получится. Я в вас уверен!» — написал глава города. Свое послание к школьником он сопроводил шуточным видео, на котором звучит симфония №5. Жительница города прокомментировала видеоролик. «Музыкальное сопровождение прям в точку! ЕГЭ было одним из самых волнительных мероприятий в жизни. Повторить не хотелось бы», — написала ямалка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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