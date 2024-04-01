Банда курганцев с ножом вынесла технику и деньги из квартиры на глазах владельца

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
Злоумышленники угрожали ножом хозяину жилища Фото:

Группа мужчин с ножом проникла в квартиру 31-летнего жителя Кургана и открыто похитила у него музыкальную колонку, электроинструменты, мобильный телефон и деньги. О происшествии в полицию заявила мама потерпевшего, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Под угрозой ножа, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, злоумышленники открыто похитили у жителя Кургана музыкальную колонку, различные электроинструменты, мобильный телефон, а также денежные средства (около 4000 рублей)», — написано в telegram-канале ведомства. Двоих бандитов оперативники задержали по ориентировке, поиск других продолжается. Ущерб оценили в 27 000 рублей.

В полиции после случившегося возбудили уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Группа мужчин с ножом проникла в квартиру 31-летнего жителя Кургана и открыто похитила у него музыкальную колонку, электроинструменты, мобильный телефон и деньги. О происшествии в полицию заявила мама потерпевшего, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Под угрозой ножа, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, злоумышленники открыто похитили у жителя Кургана музыкальную колонку, различные электроинструменты, мобильный телефон, а также денежные средства (около 4000 рублей)», — написано в telegram-канале ведомства. Двоих бандитов оперативники задержали по ориентировке, поиск других продолжается. Ущерб оценили в 27 000 рублей. В полиции после случившегося возбудили уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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