Банда курганцев с ножом вынесла технику и деньги из квартиры на глазах владельца

01 апреля 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Злоумышленники угрожали ножом хозяину жилища Фото: Александр Мамаев © URA.RU Группа мужчин с ножом проникла в квартиру 31-летнего жителя Кургана и открыто похитила у него музыкальную колонку, электроинструменты, мобильный телефон и деньги. О происшествии в полицию заявила мама потерпевшего, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Под угрозой ножа, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, злоумышленники открыто похитили у жителя Кургана музыкальную колонку, различные электроинструменты, мобильный телефон, а также денежные средства (около 4000 рублей)», — написано в telegram-канале ведомства. Двоих бандитов оперативники задержали по ориентировке, поиск других продолжается. Ущерб оценили в 27 000 рублей. В полиции после случившегося возбудили уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа мужчин с ножом проникла в квартиру 31-летнего жителя Кургана и открыто похитила у него музыкальную колонку, электроинструменты, мобильный телефон и деньги. О происшествии в полицию заявила мама потерпевшего, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Под угрозой ножа, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, злоумышленники открыто похитили у жителя Кургана музыкальную колонку, различные электроинструменты, мобильный телефон, а также денежные средства (около 4000 рублей)», — написано в telegram-канале ведомства. Двоих бандитов оперативники задержали по ориентировке, поиск других продолжается. Ущерб оценили в 27 000 рублей. В полиции после случившегося возбудили уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.