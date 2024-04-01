Для столицы ЯНАО дан неблагоприятный прогноз по погоде

В Салехарде третьего апреля ожиаются снег и метель

02 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Салехарде ожидается снег и метель Фото: Александр Мамаев © URA.RU Единая дежурно-диспетчерская служба дает неблагоприятный прогноз погоды для Салехарда на третье апреля. Ожидаются небольшой снег и метель. «ЕДДС города Салехарда информирует о том, что 03.04.2024 г. прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Небольшой снег, метель. Ветер Юго-Восточный с переходом на Северо-Восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью -14,-16°С. Температура днем -10,-12°С», — говорится в сообщении telegram-канала «Салехард-онлайн». Ранее Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единая дежурно-диспетчерская служба дает неблагоприятный прогноз погоды для Салехарда на третье апреля. Ожидаются небольшой снег и метель. «ЕДДС города Салехарда информирует о том, что 03.04.2024 г. прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Небольшой снег, метель. Ветер Юго-Восточный с переходом на Северо-Восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью -14,-16°С. Температура днем -10,-12°С», — говорится в сообщении telegram-канала «Салехард-онлайн». Ранее Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш.