01 апреля 2024

Для столицы ЯНАО дан неблагоприятный прогноз по погоде

В Салехарде третьего апреля ожиаются снег и метель
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, город салехард, школа искусств
В Салехарде ожидается снег и метель Фото:

Единая дежурно-диспетчерская служба дает неблагоприятный прогноз погоды для Салехарда на третье апреля. Ожидаются небольшой снег и метель.

«ЕДДС города Салехарда информирует о том, что 03.04.2024 г. прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Небольшой снег, метель. Ветер Юго-Восточный с переходом на Северо-Восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью -14,-16°С. Температура днем -10,-12°С», — говорится в сообщении telegram-канала «Салехард-онлайн».

Ранее Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш.

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Единая дежурно-диспетчерская служба дает неблагоприятный прогноз погоды для Салехарда на третье апреля. Ожидаются небольшой снег и метель. «ЕДДС города Салехарда информирует о том, что 03.04.2024 г. прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Небольшой снег, метель. Ветер Юго-Восточный с переходом на Северо-Восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью -14,-16°С. Температура днем -10,-12°С», — говорится в сообщении telegram-канала «Салехард-онлайн». Ранее Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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