01 апреля 2024

В Тюмени могут отменить шествие «Бессмертного полка»

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Парад Победы. Пермь, бессмертный полк, ветераны на трибуне
Шествие «Бессмертного полка» в Тюмени может быть отменено Фото:

В Тюмени могут отменить традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции заявил основатель движения Геннадий Иванов.

«Возможно где-то разрешат, если местные власти скажут, что у нас безопасно. Возможно, шествие пройдет в небольших городах, в районных центрах. Но готовиться надо ко всему», — сообщил Иванов.

Общественник добавил, что самым доступным способом поучаствовать в «Бессмертном полку» — это разместить фотографию на стекле автомобиля. В прошлом году колонна «Бессмертного полка» рассредоточилась по всему городу. С портретами своих погибших родных люди гуляли в парках, прикрепляли их к коляскам и стеклам машин.

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В Тюмени могут отменить традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции заявил основатель движения Геннадий Иванов. «Возможно где-то разрешат, если местные власти скажут, что у нас безопасно. Возможно, шествие пройдет в небольших городах, в районных центрах. Но готовиться надо ко всему», — сообщил Иванов. Общественник добавил, что самым доступным способом поучаствовать в «Бессмертном полку» — это разместить фотографию на стекле автомобиля. В прошлом году колонна «Бессмертного полка» рассредоточилась по всему городу. С портретами своих погибших родных люди гуляли в парках, прикрепляли их к коляскам и стеклам машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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