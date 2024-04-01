В Тюмени могут отменить шествие «Бессмертного полка»

В Тюмени могут отменить традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции заявил основатель движения Геннадий Иванов.
«Возможно где-то разрешат, если местные власти скажут, что у нас безопасно. Возможно, шествие пройдет в небольших городах, в районных центрах. Но готовиться надо ко всему», — сообщил Иванов.
Общественник добавил, что самым доступным способом поучаствовать в «Бессмертном полку» — это разместить фотографию на стекле автомобиля. В прошлом году колонна «Бессмертного полка» рассредоточилась по всему городу. С портретами своих погибших родных люди гуляли в парках, прикрепляли их к коляскам и стеклам машин.
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В Тюмени могут отменить традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции заявил основатель движения Геннадий Иванов. «Возможно где-то разрешат, если местные власти скажут, что у нас безопасно. Возможно, шествие пройдет в небольших городах, в районных центрах. Но готовиться надо ко всему», — сообщил Иванов. Общественник добавил, что самым доступным способом поучаствовать в «Бессмертном полку» — это разместить фотографию на стекле автомобиля. В прошлом году колонна «Бессмертного полка» рассредоточилась по всему городу. С портретами своих погибших родных люди гуляли в парках, прикрепляли их к коляскам и стеклам машин.