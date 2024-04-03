Губернатор Шумков объяснил, почему выполняет работу мэра Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, что выполняет работу мэра Кургана, чтобы «показать руками, как нужно исполнять муниципальные полномочия». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Мы можем долго рассуждать про „распределение полномочий“ и про то, что каждый должен заниматься своим делом. Но в нашей жизни всегда существовал принцип — хочешь, чтобы сделали, сделай сам. <…> Потому можно сколько угодно давать команды и поручения, надеясь, что их исполнят. А можно брать исполнителей с собой и показывать руками, напоминая, как исполнять те самые муниципальные полномочия», — написал Шумков.
Ранее Вадим Шумков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не следят за ремонтом и строительством соцобъектов, связанных с детьми, поручениями президента и нацпроектами. По словам губернатора, спрос с мэров будет «максимально жесткий».
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, что выполняет работу мэра Кургана, чтобы «показать руками, как нужно исполнять муниципальные полномочия». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Мы можем долго рассуждать про „распределение полномочий“ и про то, что каждый должен заниматься своим делом. Но в нашей жизни всегда существовал принцип — хочешь, чтобы сделали, сделай сам. <…> Потому можно сколько угодно давать команды и поручения, надеясь, что их исполнят. А можно брать исполнителей с собой и показывать руками, напоминая, как исполнять те самые муниципальные полномочия», — написал Шумков. Ранее Вадим Шумков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не следят за ремонтом и строительством соцобъектов, связанных с детьми, поручениями президента и нацпроектами. По словам губернатора, спрос с мэров будет «максимально жесткий».