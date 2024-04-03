Губернатор Шумков объяснил, почему выполняет работу мэра Кургана

Губернатор Шумков: курганским мэрам нужно показывать, как исполнять полномочия

Вадим Шумков отметил, что исполнителям следует показывать, как работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, что выполняет работу мэра Кургана, чтобы «показать руками, как нужно исполнять муниципальные полномочия». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Мы можем долго рассуждать про „распределение полномочий“ и про то, что каждый должен заниматься своим делом. Но в нашей жизни всегда существовал принцип — хочешь, чтобы сделали, сделай сам. <…> Потому можно сколько угодно давать команды и поручения, надеясь, что их исполнят. А можно брать исполнителей с собой и показывать руками, напоминая, как исполнять те самые муниципальные полномочия», — написал Шумков.

Ранее Вадим Шумков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не следят за ремонтом и строительством соцобъектов, связанных с детьми, поручениями президента и нацпроектами. По словам губернатора, спрос с мэров будет «максимально жесткий».