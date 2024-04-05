Контрольные работы в школах зарегламентируют на федеральном уровне

Школы в регионах обяжут согласовывать планы контрольных работ с федеральными чиновниками. О выходе постановления сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне», — сказал Музаев. Его слова передает телеканал «Россия-24».
Он добавил, что Рособрнадзор проверит, насколько эта образовательная реформа необходима. По словам Музаева, в некоторых регионах контрольные работы занимают более 35% учебного времени.
Ранее URA.RU писало, что Рособрнадзор дал рекомендации по пересдаче ЕГЭ. Пересдать экзамен можно лишь один раз, а баллы за первую попытку будут аннулированы, подчеркнули в ведомстве.
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