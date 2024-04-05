Контрольные работы в школах зарегламентируют на федеральном уровне

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
Школьные контрольные занимают более 35% учебного времени Фото:

Школы в регионах обяжут согласовывать планы контрольных работ с федеральными чиновниками. О выходе постановления сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне», — сказал Музаев. Его слова передает телеканал «Россия-24».

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Он добавил, что Рособрнадзор проверит, насколько эта образовательная реформа необходима. По словам Музаева, в некоторых регионах контрольные работы занимают более 35% учебного времени.

Ранее URA.RU писало, что Рособрнадзор дал рекомендации по пересдаче ЕГЭ. Пересдать экзамен можно лишь один раз, а баллы за первую попытку будут аннулированы, подчеркнули в ведомстве.

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Школы в регионах обяжут согласовывать планы контрольных работ с федеральными чиновниками. О выходе постановления сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне», — сказал Музаев. Его слова передает телеканал «Россия-24». Он добавил, что Рособрнадзор проверит, насколько эта образовательная реформа необходима. По словам Музаева, в некоторых регионах контрольные работы занимают более 35% учебного времени. Ранее URA.RU писало, что Рособрнадзор дал рекомендации по пересдаче ЕГЭ. Пересдать экзамен можно лишь один раз, а баллы за первую попытку будут аннулированы, подчеркнули в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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