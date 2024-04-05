Общество Образование Контрольные работы в школах зарегламентируют на федеральном уровне 05 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Школьные контрольные занимают более 35% учебного времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школы в регионах обяжут согласовывать планы контрольных работ с федеральными чиновниками. О выходе постановления сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне», — сказал Музаев. Его слова передает телеканал «Россия-24». Новость по теме Мишустин раскрыл, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ Он добавил, что Рособрнадзор проверит, насколько эта образовательная реформа необходима. По словам Музаева, в некоторых регионах контрольные работы занимают более 35% учебного времени. Ранее URA.RU писало, что Рособрнадзор дал рекомендации по пересдаче ЕГЭ. Пересдать экзамен можно лишь один раз, а баллы за первую попытку будут аннулированы, подчеркнули в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Школы в регионах обяжут согласовывать планы контрольных работ с федеральными чиновниками. О выходе постановления сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне», — сказал Музаев. Его слова передает телеканал «Россия-24». Он добавил, что Рособрнадзор проверит, насколько эта образовательная реформа необходима. По словам Музаева, в некоторых регионах контрольные работы занимают более 35% учебного времени. Ранее URA.RU писало, что Рособрнадзор дал рекомендации по пересдаче ЕГЭ. Пересдать экзамен можно лишь один раз, а баллы за первую попытку будут аннулированы, подчеркнули в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям