10 марта 2024

Рособрнадзор раскрыл детали пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ только один раз
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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, учитель, класс, экзамен, педагог, школьный кабинет
Экзамены по иностранным языкам из двух частей придется пересдавать полностью Фото:

Выпускники в этом году смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только один раз и с важным условием. В частности, первую оценку аннулируют, даже если выпускник на пересдаче получит более низкий балл, заявили в Рособрнадзоре.

«В этом году выпускники смогут воспользоваться „второй попыткой“ лишь один раз — и с важным условием. Рособрнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл», — пишет «Коммерсант».

Экзамены по иностранным языкам, которые состоят из двух частей, придется пересдавать полностью. Сохранить одну хорошую оценку не получится. Из-за нововведений образовательные ведомства будут вынуждены внести изменения в расписание ЕГЭ, чтобы выпускники успели получить результаты к началу приемной кампании.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько «накопившихся» проблем школьного образования. Путин заявил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, завил президент. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.

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Выпускники в этом году смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только один раз и с важным условием. В частности, первую оценку аннулируют, даже если выпускник на пересдаче получит более низкий балл, заявили в Рособрнадзоре. «В этом году выпускники смогут воспользоваться „второй попыткой“ лишь один раз — и с важным условием. Рособрнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл», — пишет «Коммерсант». Экзамены по иностранным языкам, которые состоят из двух частей, придется пересдавать полностью. Сохранить одну хорошую оценку не получится. Из-за нововведений образовательные ведомства будут вынуждены внести изменения в расписание ЕГЭ, чтобы выпускники успели получить результаты к началу приемной кампании. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько «накопившихся» проблем школьного образования. Путин заявил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, завил президент. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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