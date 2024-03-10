Рособрнадзор раскрыл детали пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ только один раз

11 марта 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Экзамены по иностранным языкам из двух частей придется пересдавать полностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускники в этом году смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только один раз и с важным условием. В частности, первую оценку аннулируют, даже если выпускник на пересдаче получит более низкий балл, заявили в Рособрнадзоре. «В этом году выпускники смогут воспользоваться „второй попыткой“ лишь один раз — и с важным условием. Рособрнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл», — пишет « Коммерсант ». Экзамены по иностранным языкам, которые состоят из двух частей, придется пересдавать полностью. Сохранить одну хорошую оценку не получится. Из-за нововведений образовательные ведомства будут вынуждены внести изменения в расписание ЕГЭ, чтобы выпускники успели получить результаты к началу приемной кампании. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько «накопившихся» проблем школьного образования. Путин заявил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, завил президент. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выпускники в этом году смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только один раз и с важным условием. В частности, первую оценку аннулируют, даже если выпускник на пересдаче получит более низкий балл, заявили в Рособрнадзоре. «В этом году выпускники смогут воспользоваться „второй попыткой“ лишь один раз — и с важным условием. Рособрнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл», — пишет «Коммерсант». Экзамены по иностранным языкам, которые состоят из двух частей, придется пересдавать полностью. Сохранить одну хорошую оценку не получится. Из-за нововведений образовательные ведомства будут вынуждены внести изменения в расписание ЕГЭ, чтобы выпускники успели получить результаты к началу приемной кампании. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько «накопившихся» проблем школьного образования. Путин заявил, что у выпускников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, завил президент. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.