В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия.
«Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн».
По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.
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В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия. «Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.