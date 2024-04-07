В Салехарде рейсовый автобус загорелся при перевозке пассажиров. Видео

08 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В Салехарде во время движения загорелся рейсовый автобус (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия. «Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия. «Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.