07 апреля 2024

В Салехарде рейсовый автобус загорелся при перевозке пассажиров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, зима, автобус
В Салехарде во время движения загорелся рейсовый автобус (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия.

«Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн».

По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.

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В Салехарде (ЯНАО) при перевозке пассажиров загорелся рейсовый автобус. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС, сообщают очевидцы происшествия. «Горит автобус по улице Маяковского. Пожарный расчет и специальные службы работают. Видео прислали бдительные подписчики», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». По словам очевидцев происшествия, пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари в салоне. Водитель остановил автобус и попросил всех покинуть салон. Водитель действовал оперативно, паники удалось избежать. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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