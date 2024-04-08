Жителей ЯНАО напугал черный дым вблизи автозаправки. Видео

В Лабытнанги загорелся битум возле автозаправки «Лукойл»

09 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги произошел пожар возле автозаправки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал густой черный дым вблизи автозаправки «Лукойл». Горожане поделились видеороликом с места возгорания в социальной сети «ВКонтакте». «Пожар. Заправка „Лукойл“, улица Карьерная в Лабытнанги», — написал анонимный горожанин в паблике «Сообщество водителей „Регион 89“». На пост в сообществе отреагировали представители городской дежурно-диспетчерской службы. «Произошло возгорание битума, ликвидация до прибытия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал густой черный дым вблизи автозаправки «Лукойл». Горожане поделились видеороликом с места возгорания в социальной сети «ВКонтакте». «Пожар. Заправка „Лукойл“, улица Карьерная в Лабытнанги», — написал анонимный горожанин в паблике «Сообщество водителей „Регион 89“». На пост в сообществе отреагировали представители городской дежурно-диспетчерской службы. «Произошло возгорание битума, ликвидация до прибытия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.