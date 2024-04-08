В Лабытнанги произошел пожар возле автозаправки (фото из архива)
Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал густой черный дым вблизи автозаправки «Лукойл». Горожане поделились видеороликом с места возгорания в социальной сети «ВКонтакте».
«Пожар. Заправка „Лукойл“, улица Карьерная в Лабытнанги», — написал анонимный горожанин в паблике «Сообщество водителей „Регион 89“».
На пост в сообществе отреагировали представители городской дежурно-диспетчерской службы. «Произошло возгорание битума, ликвидация до прибытия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!