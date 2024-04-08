08 апреля 2024

Жителей ЯНАО напугал черный дым вблизи автозаправки. Видео

В Лабытнанги загорелся битум возле автозаправки «Лукойл»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги произошел пожар возле автозаправки (фото из архива) Фото:

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал густой черный дым вблизи автозаправки «Лукойл». Горожане поделились видеороликом с места возгорания в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар. Заправка „Лукойл“, улица Карьерная в Лабытнанги», — написал анонимный горожанин в паблике «Сообщество водителей „Регион 89“».

На пост в сообществе отреагировали представители городской дежурно-диспетчерской службы. «Произошло возгорание битума, ликвидация до прибытия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал густой черный дым вблизи автозаправки «Лукойл». Горожане поделились видеороликом с места возгорания в социальной сети «ВКонтакте». «Пожар. Заправка „Лукойл“, улица Карьерная в Лабытнанги», — написал анонимный горожанин в паблике «Сообщество водителей „Регион 89“». На пост в сообществе отреагировали представители городской дежурно-диспетчерской службы. «Произошло возгорание битума, ликвидация до прибытия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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