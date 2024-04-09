В подтопленной деревне Целинного округа отключат электричество из-за наводнения

В деревне Красный Октябрь в Целинном округе (Курганская область) отключат электричество из-за усилившегося роста уровня воды в реке Уй. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Вниманию жителей деревни Красный Октябрь. Сегодня, 9 апреля, вновь от электроснабжения будет отключена деревня Красный Октябрь. Это связано с усилившимся ростом уровня воды в реке Уй», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Как отметили в администрации, отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. На данный момент в деревне продолжается эвакуация, для которой следует подготовить самые необходимые вещи, документы и лекарства.
Ранее эвакуация началась в селе Усть-Уйское в Целинном округе. Местных жителей просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй.
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В деревне Красный Октябрь в Целинном округе (Курганская область) отключат электричество из-за усилившегося роста уровня воды в реке Уй. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Вниманию жителей деревни Красный Октябрь. Сегодня, 9 апреля, вновь от электроснабжения будет отключена деревня Красный Октябрь. Это связано с усилившимся ростом уровня воды в реке Уй», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Как отметили в администрации, отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. На данный момент в деревне продолжается эвакуация, для которой следует подготовить самые необходимые вещи, документы и лекарства. Ранее эвакуация началась в селе Усть-Уйское в Целинном округе. Местных жителей просят эвакуироваться из-за быстрого увеличения воды в реке Уй.