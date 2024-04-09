Жителей ЯНАО обяжут впускать в квартиры сотрудников газовой службы

10 апреля 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Из-за недопуска газовщиков в одну квартиру создается угроза для всего дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямальские депутаты поддержали законопроект о обязательном допуске газовщиков в квартиры и дома. Об этом сообщил председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. «Поддержал инициативу … которая обяжет собственников или нанимателей жилого помещения в многоквартирном доме предоставлять беспрепятственный доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технических работ. До настоящего времени этот вопрос не урегулирован законодательно», — написал Ямкин в своем telegram-канале. Он уточняет, что из-за того, что газовщики не могут попасть в одну квартиру, создается угроза для всего подъезда, а иногда и дома. При принятии законопроекта, газовая организация будет вправе требовать предоставления доступа через суд, а срок рассмотрения дела будет сокращенным — до 12 дней. Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Сейчас в России доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился с 70% до 30%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские депутаты поддержали законопроект о обязательном допуске газовщиков в квартиры и дома. Об этом сообщил председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. «Поддержал инициативу … которая обяжет собственников или нанимателей жилого помещения в многоквартирном доме предоставлять беспрепятственный доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технических работ. До настоящего времени этот вопрос не урегулирован законодательно», — написал Ямкин в своем telegram-канале. Он уточняет, что из-за того, что газовщики не могут попасть в одну квартиру, создается угроза для всего подъезда, а иногда и дома. При принятии законопроекта, газовая организация будет вправе требовать предоставления доступа через суд, а срок рассмотрения дела будет сокращенным — до 12 дней. Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Сейчас в России доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился с 70% до 30%.