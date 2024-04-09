09 апреля 2024

Жителей ЯНАО обяжут впускать в квартиры сотрудников газовой службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Станислава Мошарова в Кунашакский район. Челябинск, отопление, газовый котел, газовщик, бойлер, газпромраспределение
Из-за недопуска газовщиков в одну квартиру создается угроза для всего дома Фото:

Ямальские депутаты поддержали законопроект о обязательном допуске газовщиков в квартиры и дома. Об этом сообщил председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

«Поддержал инициативу … которая обяжет собственников или нанимателей жилого помещения в многоквартирном доме предоставлять беспрепятственный доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технических работ. До настоящего времени этот вопрос не урегулирован законодательно», — написал Ямкин в своем telegram-канале.

Он уточняет, что из-за того, что газовщики не могут попасть в одну квартиру, создается угроза для всего подъезда, а иногда и дома. При принятии законопроекта, газовая организация будет вправе требовать предоставления доступа через суд, а срок рассмотрения дела будет сокращенным — до 12 дней.

Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Сейчас в России доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился с 70% до 30%.

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Ямальские депутаты поддержали законопроект о обязательном допуске газовщиков в квартиры и дома. Об этом сообщил председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. «Поддержал инициативу … которая обяжет собственников или нанимателей жилого помещения в многоквартирном доме предоставлять беспрепятственный доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технических работ. До настоящего времени этот вопрос не урегулирован законодательно», — написал Ямкин в своем telegram-канале. Он уточняет, что из-за того, что газовщики не могут попасть в одну квартиру, создается угроза для всего подъезда, а иногда и дома. При принятии законопроекта, газовая организация будет вправе требовать предоставления доступа через суд, а срок рассмотрения дела будет сокращенным — до 12 дней. Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Сейчас в России доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился с 70% до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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