Как россиянам не нарваться на новые штрафы

Председатель комитета ТПП Широков: россияне стали реже пускать газовщиков

03 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Граждане РФ не обязаны впускать сотрудников ГРО без договора, заявил Андрей Широков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Широков. Новость по теме «Известия»: россиян начнут наказывать за недопуск в квартиру газовщиков «Жилье — это частная собственность. Допуск в нее должен идти по желанию собственника или по предписанию прокуратуры. Или других силовых структур. По законам Конституции РФ, собственник квартиры не обязан никого впускать. Газораспределительные организации должны заключить с собственниками договор на содержание квартирного имущества под названием газовые приборы. В этом случае все будет по закону», — объяснил Андрей Широков. Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ отметил, что доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился в России с 70% до 30%. «Мои источники сообщают, что доступ ГРО к собственникам газового оборудования снизился с 70% до 30%. Это происходит потому, что управление оборудованием передали газораспределительным организациям (с 1 сентября 2023 года, согласно постановлению Правительства РФ от 29 мая 2023 года № 859, — прим. URA.RU). Раньше этим занимались управляющие компании, люди чаще открывали двери, так как к УК у граждан больше доверия», — подчеркнул Широков. В беседе с URA.RU зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко добавил, что наложить штраф на собственников жилья будет не так-то просто. «Контролирующий орган сначала должен доказать, что специалиста не впустили. Даже если дело дойдет до суда, то собственник может предоставить справку, подтверждающую уважительность причины. Помимо этого есть определенный порядок уведомления о визите. Он прописан в 410 постановлении Правительства РФ. Абонента должны оповестить любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления. В срок не позднее 20 дней до дня визита. В течение семи дней с момента получения абонент должен сообщить, сможет он принять в течение последующих 10 дней специалиста или нет, договориться о дате», — заявил Александр Аксененко. Депутаты Госдумы приняли 2 апреля во втором и в третьем чтении закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Изменения будут внесены в статью 9.23 КоАП. Штраф для граждан за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых, вентиляционных каналов увеличится до 5-10 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если нарушения в эксплуатации оборудования привели к аварии или возникновению угрозы жизни, здоровья людей, то штраф для физических лиц составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. А вот для должностных увеличится от 200 тысяч до 500 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газораспределительные организации (ГРО) должны заключать с собственниками договор на содержание квартирного имущества, чтобы получать разрешение на осмотр эксплуатируемого оборудования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Широков. «Жилье — это частная собственность. Допуск в нее должен идти по желанию собственника или по предписанию прокуратуры. Или других силовых структур. По законам Конституции РФ, собственник квартиры не обязан никого впускать. Газораспределительные организации должны заключить с собственниками договор на содержание квартирного имущества под названием газовые приборы. В этом случае все будет по закону», — объяснил Андрей Широков. Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ отметил, что доступ ГРО к собственникам газового оборудования за полгода снизился в России с 70% до 30%. «Мои источники сообщают, что доступ ГРО к собственникам газового оборудования снизился с 70% до 30%. Это происходит потому, что управление оборудованием передали газораспределительным организациям (с 1 сентября 2023 года, согласно постановлению Правительства РФ от 29 мая 2023 года № 859, — прим. URA.RU). Раньше этим занимались управляющие компании, люди чаще открывали двери, так как к УК у граждан больше доверия», — подчеркнул Широков. В беседе с URA.RU зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко добавил, что наложить штраф на собственников жилья будет не так-то просто. «Контролирующий орган сначала должен доказать, что специалиста не впустили. Даже если дело дойдет до суда, то собственник может предоставить справку, подтверждающую уважительность причины. Помимо этого есть определенный порядок уведомления о визите. Он прописан в 410 постановлении Правительства РФ. Абонента должны оповестить любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления. В срок не позднее 20 дней до дня визита. В течение семи дней с момента получения абонент должен сообщить, сможет он принять в течение последующих 10 дней специалиста или нет, договориться о дате», — заявил Александр Аксененко. Депутаты Госдумы приняли 2 апреля во втором и в третьем чтении закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Изменения будут внесены в статью 9.23 КоАП. Штраф для граждан за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых, вентиляционных каналов увеличится до 5-10 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если нарушения в эксплуатации оборудования привели к аварии или возникновению угрозы жизни, здоровья людей, то штраф для физических лиц составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. А вот для должностных увеличится от 200 тысяч до 500 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей.