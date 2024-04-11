Общество Выплаты и пенсии Курганским бойцам СВО начали выдавать электронные удостоверения. Фото 12 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + В Курганской области появились электронные удостоверения для ветеранов военных действий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области запущен выпуск новых банковских карт-удостоверений для ветеранов специальной военной операции. Они выполняют функцию электронного подтверждения статуса ветерана и предоставляют удобный и упрощенный доступ к социальным льготам. Об этом URA.RU сообщили в военного комиссариате региона. «В Курганской области запущен выпуск карты — электронного удостоверения „СВОи“. Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая быстрое и прозрачное получение любых государственных социальных льгот. Также одновременно является платежным инструментом с функционалом и специальными условиями. Удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа, социальной и банковской карты», — отметили представители военкомата. Для обеспечения безопасности персональных данных используются современные технологии защиты информации в чипах. На карту, как объяснили в военном комиссариате, с помощью лазера наносятся фотографии и идентификационные данные ветерана. Заказать карту можно, предъявив документы, подтверждающие их статус. Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о создании в России специальных удостоверений ветеранов боевых действий в электронном формате. Правительство РФ утверждало постановление, согласно которому это удостоверение выдается в виде пластиковой карты. Ветераны СВО смогут получить в Курганской области электронное удостоверение ветерана Фото: Военный комиссариат Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области запущен выпуск новых банковских карт-удостоверений для ветеранов специальной военной операции. Они выполняют функцию электронного подтверждения статуса ветерана и предоставляют удобный и упрощенный доступ к социальным льготам. Об этом URA.RU сообщили в военного комиссариате региона. «В Курганской области запущен выпуск карты — электронного удостоверения „СВОи“. Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая быстрое и прозрачное получение любых государственных социальных льгот. Также одновременно является платежным инструментом с функционалом и специальными условиями. Удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа, социальной и банковской карты», — отметили представители военкомата. Для обеспечения безопасности персональных данных используются современные технологии защиты информации в чипах. На карту, как объяснили в военном комиссариате, с помощью лазера наносятся фотографии и идентификационные данные ветерана. Заказать карту можно, предъявив документы, подтверждающие их статус. Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о создании в России специальных удостоверений ветеранов боевых действий в электронном формате. Правительство РФ утверждало постановление, согласно которому это удостоверение выдается в виде пластиковой карты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям