11 апреля 2024

Курганским бойцам СВО начали выдавать электронные удостоверения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий, сво, минобороны, армия россии
В Курганской области появились электронные удостоверения для ветеранов военных действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области запущен выпуск новых банковских карт-удостоверений для ветеранов специальной военной операции. Они выполняют функцию электронного подтверждения статуса ветерана и предоставляют удобный и упрощенный доступ к социальным льготам. Об этом URA.RU сообщили в военного комиссариате региона.

«В Курганской области запущен выпуск карты — электронного удостоверения „СВОи“. Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая быстрое и прозрачное получение любых государственных социальных льгот. Также одновременно является платежным инструментом с функционалом и специальными условиями. Удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа, социальной и банковской карты», — отметили представители военкомата.

Для обеспечения безопасности персональных данных используются современные технологии защиты информации в чипах. На карту, как объяснили в военном комиссариате, с помощью лазера наносятся фотографии и идентификационные данные ветерана. Заказать карту можно, предъявив документы, подтверждающие их статус.

Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о создании в России специальных удостоверений ветеранов боевых действий в электронном формате. Правительство РФ утверждало постановление, согласно которому это удостоверение выдается в виде пластиковой карты.

Ветераны СВО смогут получить в Курганской области электронное удостоверение ветерана
Ветераны СВО смогут получить в Курганской области электронное удостоверение ветерана
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В Курганской области запущен выпуск новых банковских карт-удостоверений для ветеранов специальной военной операции. Они выполняют функцию электронного подтверждения статуса ветерана и предоставляют удобный и упрощенный доступ к социальным льготам. Об этом URA.RU сообщили в военного комиссариате региона. «В Курганской области запущен выпуск карты — электронного удостоверения „СВОи“. Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая быстрое и прозрачное получение любых государственных социальных льгот. Также одновременно является платежным инструментом с функционалом и специальными условиями. Удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа, социальной и банковской карты», — отметили представители военкомата. Для обеспечения безопасности персональных данных используются современные технологии защиты информации в чипах. На карту, как объяснили в военном комиссариате, с помощью лазера наносятся фотографии и идентификационные данные ветерана. Заказать карту можно, предъявив документы, подтверждающие их статус. Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о создании в России специальных удостоверений ветеранов боевых действий в электронном формате. Правительство РФ утверждало постановление, согласно которому это удостоверение выдается в виде пластиковой карты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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