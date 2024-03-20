Шойгу: в России создадут электронное удостоверение ветерана боевых действий

В России будет создано специальное удостоверение ветерана боевых действий в электронном формате. Оно поможет эффективно обеспечить соцгарантии для военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что это поможет эффективно обеспечить социальные гарантии участников СВО, вооруженных конфликтов и локальных боевых действий.
Правительство подписало соответствующее распоряжение 16 марта 2024 года. Это удостоверение включает в себя весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.
Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому это удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты. Это будет являться дополнением к бумажной версии. Вариант пластикой карты позволит совместить в себе возможности банковской карты, социальной карты региона и документа, который утверждает статус ветерана и его права на получение льгот.
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