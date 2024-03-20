Шойгу: в России создадут электронное удостоверение ветерана боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий, сво, минобороны, армия россии
Распоряжение о выдаче удостоверения ветерана боевых действий было подписано 16 марта 2024 года Фото:

В России будет создано специальное удостоверение ветерана боевых действий в электронном формате. Оно поможет эффективно обеспечить соцгарантии для военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что это поможет эффективно обеспечить социальные гарантии участников СВО, вооруженных конфликтов и локальных боевых действий.

Правительство подписало соответствующее распоряжение 16 марта 2024 года. Это удостоверение включает в себя весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому это удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты. Это будет являться дополнением к бумажной версии. Вариант пластикой карты позволит совместить в себе возможности банковской карты, социальной карты региона и документа, который утверждает статус ветерана и его права на получение льгот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России будет создано специальное удостоверение ветерана боевых действий в электронном формате. Оно поможет эффективно обеспечить соцгарантии для военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что это поможет эффективно обеспечить социальные гарантии участников СВО, вооруженных конфликтов и локальных боевых действий. Правительство подписало соответствующее распоряжение 16 марта 2024 года. Это удостоверение включает в себя весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому это удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты. Это будет являться дополнением к бумажной версии. Вариант пластикой карты позволит совместить в себе возможности банковской карты, социальной карты региона и документа, который утверждает статус ветерана и его права на получение льгот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...