Шойгу: в России создадут электронное удостоверение ветерана боевых действий

20 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Распоряжение о выдаче удостоверения ветерана боевых действий было подписано 16 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU В России будет создано специальное удостоверение ветерана боевых действий в электронном формате. Оно поможет эффективно обеспечить соцгарантии для военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что это поможет эффективно обеспечить социальные гарантии участников СВО, вооруженных конфликтов и локальных боевых действий. Правительство подписало соответствующее распоряжение 16 марта 2024 года. Это удостоверение включает в себя весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому это удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты. Это будет являться дополнением к бумажной версии. Вариант пластикой карты позволит совместить в себе возможности банковской карты, социальной карты региона и документа, который утверждает статус ветерана и его права на получение льгот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будет создано специальное удостоверение ветерана боевых действий в электронном формате. Оно поможет эффективно обеспечить соцгарантии для военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что это поможет эффективно обеспечить социальные гарантии участников СВО, вооруженных конфликтов и локальных боевых действий. Правительство подписало соответствующее распоряжение 16 марта 2024 года. Это удостоверение включает в себя весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому это удостоверение будет выдаваться в виде пластиковой карты. Это будет являться дополнением к бумажной версии. Вариант пластикой карты позволит совместить в себе возможности банковской карты, социальной карты региона и документа, который утверждает статус ветерана и его права на получение льгот.