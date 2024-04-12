В регионе объявили штормовое предупреждение, а Путин поздравил оленеводов: события 12 апреля в ЯНАО

Путин позвонил оленеводу из ЯНАО, пригласившему его на золотую свадьбу
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Клипарт. Сток Сайт президента России, телефон, путин владимир,  stock
В регионе объявили шторм, а Путин поздравил оленевода Фото:

В ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Президенты России и Белоруссии поздравили семью оленевода пригласившего Путина на Ямал. Об этих и других событиях в округе 12 апреля читайте в материале URA.RU.

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В ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Президенты России и Белоруссии поздравили семью оленевода пригласившего Путина на Ямал. Об этих и других событиях в округе 12 апреля читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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