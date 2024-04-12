В регионе объявили штормовое предупреждение, а Путин поздравил оленеводов: события 12 апреля в ЯНАО

В регионе объявили шторм, а Путин поздравил оленевода
В ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Президенты России и Белоруссии поздравили семью оленевода пригласившего Путина на Ямал. Об этих и других событиях в округе 12 апреля читайте в материале URA.RU.
- В регионе объявлено штормовое предупреждение, в центре снежной бури оказался Новый Уренгой.
- Оленевод пригласивший Путина на золотую свадьбу, получил поздравления от Путина и Лукашенко. Житель тундры не сразу узнал позвонившего ему президента.
- Спасатели эвакуировали восемь человек из снежного плена на трассе возле Яр-Сале.
- В регионе заканчивается сезон работы зимников.
- Уличные художники получат 3,6 миллиона рублей за стрит-арт на домах Ноябрьска.
- Ухудшение погодных условий парализовало работу ямальских аэропортов.
- Ямал стал одним из регионов-лидеров по числу вакансий для работы.
- Пореченков и Охлобыстин прибудут в регион на съемки сериала.
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