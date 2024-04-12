В регионе объявили штормовое предупреждение, а Путин поздравил оленеводов: события 12 апреля в ЯНАО

Путин позвонил оленеводу из ЯНАО, пригласившему его на золотую свадьбу

12 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

В ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Президенты России и Белоруссии поздравили семью оленевода пригласившего Путина на Ямал. Об этих и других событиях в округе 12 апреля читайте в материале URA.RU.