Тюменским дачникам объяснили, как ухаживать за плодовыми деревьями после зимы

Тюменский агроном Шарыгина: после зимы плодовые деревья необходимо обработать

14 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тюменским дачникам необходимо подкормить плодовые деревья азотом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Зимний период грызуны могут съедать кору плодовых деревьев на даче. Чтобы не допустить болезни и гибели растения — его нужно обрабатывать и подкармливать азотом, рассказала агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина. «Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. … Весной подкормите деревья азотом. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или птичий помет. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после ее окончания замульчируйте торфом для того, чтобы замедлить испарение влаги», — поделилась Шарыгина с «АиФ». Она добавила, что необходимо еще и отвести весеннюю воду от корней. Для этого садоводам нужно сделать канавки и провести санитарную обрезку сада до распускания почек. Также, когда температура поднимется выше ноля, в сад прилетят насекомые. Самый простой способ справиться с клещами, тлей, муравьями и долгоносиками — смастерить и закрепить на деревьях ловчие пояса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Зимний период грызуны могут съедать кору плодовых деревьев на даче. Чтобы не допустить болезни и гибели растения — его нужно обрабатывать и подкармливать азотом, рассказала агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина. «Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. … Весной подкормите деревья азотом. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или птичий помет. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после ее окончания замульчируйте торфом для того, чтобы замедлить испарение влаги», — поделилась Шарыгина с «АиФ». Она добавила, что необходимо еще и отвести весеннюю воду от корней. Для этого садоводам нужно сделать канавки и провести санитарную обрезку сада до распускания почек. Также, когда температура поднимется выше ноля, в сад прилетят насекомые. Самый простой способ справиться с клещами, тлей, муравьями и долгоносиками — смастерить и закрепить на деревьях ловчие пояса.