13 апреля 2024
12 апреля 2024

Тюменским дачникам объяснили, как ухаживать за плодовыми деревьями после зимы

Тюменский агроном Шарыгина: после зимы плодовые деревья необходимо обработать
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским дачникам необходимо подкормить плодовые деревья азотом Фото:

В Зимний период грызуны могут съедать кору плодовых деревьев на даче. Чтобы не допустить болезни и гибели растения — его нужно обрабатывать и подкармливать азотом, рассказала агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина.

«Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. … Весной подкормите деревья азотом. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или птичий помет. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после ее окончания замульчируйте торфом для того, чтобы замедлить испарение влаги», — поделилась Шарыгина с «АиФ».

Она добавила, что необходимо еще и отвести весеннюю воду от корней. Для этого садоводам нужно сделать канавки и провести санитарную обрезку сада до распускания почек.

Также, когда температура поднимется выше ноля, в сад прилетят насекомые. Самый простой способ справиться с клещами, тлей, муравьями и долгоносиками — смастерить и закрепить на деревьях ловчие пояса.

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В Зимний период грызуны могут съедать кору плодовых деревьев на даче. Чтобы не допустить болезни и гибели растения — его нужно обрабатывать и подкармливать азотом, рассказала агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина. «Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. … Весной подкормите деревья азотом. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или птичий помет. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после ее окончания замульчируйте торфом для того, чтобы замедлить испарение влаги», — поделилась Шарыгина с «АиФ». Она добавила, что необходимо еще и отвести весеннюю воду от корней. Для этого садоводам нужно сделать канавки и провести санитарную обрезку сада до распускания почек. Также, когда температура поднимется выше ноля, в сад прилетят насекомые. Самый простой способ справиться с клещами, тлей, муравьями и долгоносиками — смастерить и закрепить на деревьях ловчие пояса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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