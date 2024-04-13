Пострадавшие от наводнения курганцы подали почти 1000 заявок на матпомощь

В Курганской области на 13 апреля было подано более 900 заявок на единовременную выплату от местных жителей, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«На 13 апреля было подано более 900 заявок от курганцев на получение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей. Комиссии работают в муниципальных образованиях и оценивают нанесенный ущерб», — сообщили в telegram-канале правительства.
В мэрии Кургана уточнили, что выплата от государства предназначена только для тех, кто пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом, подтверждена регистрация или проживание в нем. Материальную помощь получили уже 23 курганца.
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В Курганской области на 13 апреля было подано более 900 заявок на единовременную выплату от местных жителей, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «На 13 апреля было подано более 900 заявок от курганцев на получение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей. Комиссии работают в муниципальных образованиях и оценивают нанесенный ущерб», — сообщили в telegram-канале правительства. В мэрии Кургана уточнили, что выплата от государства предназначена только для тех, кто пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом, подтверждена регистрация или проживание в нем. Материальную помощь получили уже 23 курганца.