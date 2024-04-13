13 апреля 2024

Пострадавшие от наводнения курганцы подали почти 1000 заявок на матпомощь

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Деньги. Курган
Курганцы подали более 900 заявок на получение выплат Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области на 13 апреля было подано более 900 заявок на единовременную выплату от местных жителей, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На 13 апреля было подано более 900 заявок от курганцев на получение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей. Комиссии работают в муниципальных образованиях и оценивают нанесенный ущерб», — сообщили в telegram-канале правительства.

В мэрии Кургана уточнили, что выплата от государства предназначена только для тех, кто пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом, подтверждена регистрация или проживание в нем. Материальную помощь получили уже 23 курганца.

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В Курганской области на 13 апреля было подано более 900 заявок на единовременную выплату от местных жителей, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «На 13 апреля было подано более 900 заявок от курганцев на получение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей. Комиссии работают в муниципальных образованиях и оценивают нанесенный ущерб», — сообщили в telegram-канале правительства. В мэрии Кургана уточнили, что выплата от государства предназначена только для тех, кто пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом, подтверждена регистрация или проживание в нем. Материальную помощь получили уже 23 курганца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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