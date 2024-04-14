Минобороны: ПВО предотвратили атаку на Краснодарский край

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Российские ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над территорией Краснодарского края Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО предотвратили атаку по инфраструктурным объектам Краснодарского края. Об этом сообщил в Минобороны РФ.

«Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что было уничтожено 10 украинских БПЛА. Информацию об этом МО РФ опубликовало в своем telegram-канале.

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Российские средства ПВО предотвратили атаку по инфраструктурным объектам Краснодарского края. Об этом сообщил в Минобороны РФ. «Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что было уничтожено 10 украинских БПЛА. Информацию об этом МО РФ опубликовало в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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