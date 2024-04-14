Минобороны: ПВО предотвратили атаку на Краснодарский край

Российские ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над территорией Краснодарского края
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО предотвратили атаку по инфраструктурным объектам Краснодарского края. Об этом сообщил в Минобороны РФ.
«Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что было уничтожено 10 украинских БПЛА. Информацию об этом МО РФ опубликовало в своем telegram-канале.
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