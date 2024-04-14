Лидером «тюменской матрешки» по объему прибыли стал ЯНАО

Объем прибыли на Ямале составляет 186,5 млрд рублей

15 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Большую часть прибыли округу принесли добыча полезных ископаемых (91%) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ямало-Ненецкий АО стал лидером «тюменской матрешки» по объему прибыли. Как сообщает Тюменьстат, данный показатель в январе 2024 года составил 186,5 млрд рублей. Удельный вес прибыльных организаций на Ямале составляет 63,7%. «На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 63,7%, объем прибыли — 186,5 млрд рублей», — заявляет статистическое ведомство в паблике «ВКонтакте». Большую часть прибыли округу принесли добыча полезных ископаемых (91%) и лишь семь процентов — обрабатывающие производства. Результаты финансовой деятельности в Тюменской области по объему прибыли вдвое меньше — 59,4 млрд рублей. Доля организаций, получивших прибыль, составила 65,3%. В ХМАО — Югре те же показатели составили соответственно 136,5 млрд рублей и 64,8%. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямало-Ненецкий АО стал лидером «тюменской матрешки» по объему прибыли. Как сообщает Тюменьстат, данный показатель в январе 2024 года составил 186,5 млрд рублей. Удельный вес прибыльных организаций на Ямале составляет 63,7%. «На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 63,7%, объем прибыли — 186,5 млрд рублей», — заявляет статистическое ведомство в паблике «ВКонтакте». Большую часть прибыли округу принесли добыча полезных ископаемых (91%) и лишь семь процентов — обрабатывающие производства. Результаты финансовой деятельности в Тюменской области по объему прибыли вдвое меньше — 59,4 млрд рублей. Доля организаций, получивших прибыль, составила 65,3%. В ХМАО — Югре те же показатели составили соответственно 136,5 млрд рублей и 64,8%. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.