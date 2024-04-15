15 апреля 2024

В Тюмени почти не осталось свободных коттеджей на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттедж, строительная компания prinzip, загородная недвижимость, коттеджный поселок исток
Тюменцы заранее позаботились об отдыхе загородом Фото:

Жители Тюмени забронировали почти все коттеджи для отдыха на майские праздники. Самыми популярными датами оказались дни с 9 по 12 мая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха.

«Домов свободных с 9 по 12 мая почти не осталось. Есть пара коттеджей на 3 и 4 мая», — рассказали в экопарке «Тайга». Там также отметили, что в праздничные дни на бронь коттеджей действует повышенный тариф.

Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор», «Боровое» и «Море леса». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего несколько свободных домов.

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Жители Тюмени забронировали почти все коттеджи для отдыха на майские праздники. Самыми популярными датами оказались дни с 9 по 12 мая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 9 по 12 мая почти не осталось. Есть пара коттеджей на 3 и 4 мая», — рассказали в экопарке «Тайга». Там также отметили, что в праздничные дни на бронь коттеджей действует повышенный тариф. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор», «Боровое» и «Море леса». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего несколько свободных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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