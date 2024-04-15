Происшествия Где в Кургана еще затопит после 17 микрорайонов, уже уходящих под воду. Карта Карта затопления Кургана при уровне Тобола до 831 см 15 апреля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 + Тобол стремительно топит микрорайоны Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Территорию между микрорайонами Зайково и Заозерный в Кургане накроет водой при достижении уровня Тобола в 831 см. По данным на 18:00 15 апреля, вода в реке дошла до 694 см. Информация о зонах затопления размещена в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Затопление паводковыми водами, согласно карте, также грозит юго-западной части Кургана — в районе микрорайонов Кулацкий, Тополя, Осиновка и Черемухово. Небольшая зона затопления на севере-востоке от микрорайона Рябково. Еще одна территория, подверженная наводнению расположена на юго-восточной части города — вблизи Увала, Тополей, Ключей, Затобольного, Малого Чаусово и Челнаково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 17 микрорайонов накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. По данным на 15 апреля, уровень реки уже превысил 7 метров. Вся информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции. Территории затопления при уровне воды в реке Тобол до 8,3 м отмечены желтым цветом Скрин с сайта администрации города Кургана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Территорию между микрорайонами Зайково и Заозерный в Кургане накроет водой при достижении уровня Тобола в 831 см. По данным на 18:00 15 апреля, вода в реке дошла до 694 см. Информация о зонах затопления размещена в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Затопление паводковыми водами, согласно карте, также грозит юго-западной части Кургана — в районе микрорайонов Кулацкий, Тополя, Осиновка и Черемухово. Небольшая зона затопления на севере-востоке от микрорайона Рябково. Еще одна территория, подверженная наводнению расположена на юго-восточной части города — вблизи Увала, Тополей, Ключей, Затобольного, Малого Чаусово и Челнаково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 17 микрорайонов накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. По данным на 15 апреля, уровень реки уже превысил 7 метров. Вся информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям