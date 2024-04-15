Где в Кургана еще затопит после 17 микрорайонов, уже уходящих под воду. Карта

Карта затопления Кургана при уровне Тобола до 831 см
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Звериноголовское. Курган, паводок, наводнение, потоп
Тобол стремительно топит микрорайоны Кургана Фото:
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Территорию между микрорайонами Зайково и Заозерный в Кургане накроет водой при достижении уровня Тобола в 831 см. По данным на 18:00 15 апреля, вода в реке дошла до 694 см. Информация о зонах затопления размещена в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана.

Затопление паводковыми водами, согласно карте, также грозит юго-западной части Кургана — в районе микрорайонов Кулацкий, Тополя, Осиновка и Черемухово. Небольшая зона затопления на севере-востоке от микрорайона Рябково. Еще одна территория, подверженная наводнению расположена на юго-восточной части города — вблизи Увала, Тополей, Ключей, Затобольного, Малого Чаусово и Челнаково.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 17 микрорайонов накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. По данным на 15 апреля, уровень реки уже превысил 7 метров. Вся информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции.

Территории затопления при уровне воды в реке Тобол до 8,3 м отмечены желтым цветом
Территории затопления при уровне воды в реке Тобол до 8,3 м отмечены желтым цветом

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Территорию между микрорайонами Зайково и Заозерный в Кургане накроет водой при достижении уровня Тобола в 831 см. По данным на 18:00 15 апреля, вода в реке дошла до 694 см. Информация о зонах затопления размещена в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Затопление паводковыми водами, согласно карте, также грозит юго-западной части Кургана — в районе микрорайонов Кулацкий, Тополя, Осиновка и Черемухово. Небольшая зона затопления на севере-востоке от микрорайона Рябково. Еще одна территория, подверженная наводнению расположена на юго-восточной части города — вблизи Увала, Тополей, Ключей, Затобольного, Малого Чаусово и Челнаково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 17 микрорайонов накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. По данным на 15 апреля, уровень реки уже превысил 7 метров. Вся информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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