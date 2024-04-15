В ЯНАО подешевели яйца, но подорожали овощи и фрукты

Овощи и фрукты подорожали почти на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе к концу марта 2024 года стоимость куриных яиц упала на 9,1%. При этом аналитики отметили рост стоимости овощей и фруктов — на 9,7%. Аналитические данные сообщает Тюменьстат.

«По сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожала плодоовощная продукция — на 9,7%. Наблюдалось снижение цен на яйца куриные — на 9,1%», — говорится в сообщении на сайте статистического ведомства.

В округе также отмечен рост цен на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы — на 3,7%, сыр — на 3,1%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,8%, молоко и молочную продукцию — на 2,7%. Подешевели, помимо яиц, масло подсолнечное и макароны.

По итогам марта, цены на бензин на Ямале снизились — на 2,6%, а на дизтопливо выросли — на те же 2,6%. Среди услуг лидером по удорожанию стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли на 15,7%.

Самая дорогая потребительская корзина на Ямале зафиксирована в Салехарде. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям окружной столицы в 8887 рублей. Здесь самые дорогие ржаной хлеб, овощи, молоко и мясо. Дешевле, чем в других городах округа, только мороженая рыба.