Полпред Якушев и губернатор Моор встретятся с жителями Ишима

Жители районов, которые находятся в зоне риска из-за паводка смогут задать свои вопросы властям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме (Тюменская область) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор проведут встречу с жителями районов, который находятся в зоне риска из-за паводка. Об этом сообщает официальный портал администрации Ишима.

«В связи с осложнением паводковой ситуации и увеличением прогнозных показателей подъема воды в реке Ишим 16 апреля состоится встреча полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и Губернатора Тюменской области Александра Моора с гражданами, проживающими или имеющими домовладения в районе гидротехнических сооружений „Керамик“, „Ж/д мост — Очистные“, „Восточный промузел“ в городе Ишиме», — говорится в сообщении. Встреча пройдет 16 апреля во Дворце культуры.

Ранее URA.RU писало, что жителей 15 районов Тюменской области просят срочно эвакуироваться. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень.