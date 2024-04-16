Полпред Якушев и губернатор Моор встретятся с жителями Ишима

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, моор александр, якушев владимир
Жители районов, которые находятся в зоне риска из-за паводка смогут задать свои вопросы властям Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме (Тюменская область) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор проведут встречу с жителями районов, который находятся в зоне риска из-за паводка. Об этом сообщает официальный портал администрации Ишима.

«В связи с осложнением паводковой ситуации и увеличением прогнозных показателей подъема воды в реке Ишим 16 апреля состоится встреча полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и Губернатора Тюменской области Александра Моора с гражданами, проживающими или имеющими домовладения в районе гидротехнических сооружений „Керамик“, „Ж/д мост — Очистные“, „Восточный промузел“ в городе Ишиме», — говорится в сообщении. Встреча пройдет 16 апреля во Дворце культуры.

Ранее URA.RU писало, что жителей 15 районов Тюменской области просят срочно эвакуироваться. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень.

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В Ишиме (Тюменская область) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор проведут встречу с жителями районов, который находятся в зоне риска из-за паводка. Об этом сообщает официальный портал администрации Ишима. «В связи с осложнением паводковой ситуации и увеличением прогнозных показателей подъема воды в реке Ишим 16 апреля состоится встреча полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и Губернатора Тюменской области Александра Моора с гражданами, проживающими или имеющими домовладения в районе гидротехнических сооружений „Керамик“, „Ж/д мост — Очистные“, „Восточный промузел“ в городе Ишиме», — говорится в сообщении. Встреча пройдет 16 апреля во Дворце культуры. Ранее URA.RU писало, что жителей 15 районов Тюменской области просят срочно эвакуироваться. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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