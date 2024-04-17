Главное о сильнейшем паводке в Курганской области в кадрах URA.RU

В Кургане стремительно растет уровень воды в Тоболе

Вода в Тоболе приближается к рекордному уровню 1994 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана стремительно растет. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и районы города. В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 13 тысяч человек, а власти призывают жителей региона эвакуироваться в пункты временного размещения. Спасатели МЧС дежурят круглосуточно, сирена включается каждые два часа, и автобусы ждут горожан, чтобы увезти их в безопасное место. О том, что произошло в Кургане 17 апреля — в фоторепортаже URA.RU.

Вода в Тоболе стремительно прибывает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ДПС ограничивают проезд транспорта в местах возможного затопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайоне Вороновка затопило подвесной мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Микрорайон Тополя постепенно уходит под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Глинках коров с молочной фермы перегнали на возвышенность из-за паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели в Челноково на лодке вывозят оставленных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челноково теперь можно передвигаться только на камазах и лодках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От наводнения страдают не только люди, но и животные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы внимательно следят за уровнем воды в реке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добровольцы и спасатели МЧС возводили дамбы, чтобы спасти город от наводнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU