17 апреля 2024

Главное о сильнейшем паводке в Курганской области в кадрах URA.RU

В Кургане стремительно растет уровень воды в Тоболе
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Вода в Тоболе приближается к рекордному уровню 1994 года Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана стремительно растет. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и районы города. В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 13 тысяч человек, а власти призывают жителей региона эвакуироваться в пункты временного размещения. Спасатели МЧС дежурят круглосуточно, сирена включается каждые два часа, и автобусы ждут горожан, чтобы увезти их в безопасное место. О том, что произошло в Кургане 17 апреля — в фоторепортаже URA.RU.

Затопление, разное. Курганская область
Вода в Тоболе стремительно прибывает
Фото:
Затопление, разное. Курганская область
Сотрудники ДПС ограничивают проезд транспорта в местах возможного затопления
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
В микрорайоне Вороновка затопило подвесной мост
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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
Микрорайон Тополя постепенно уходит под воду
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Перегон коров с молочной фермы ЗАО Глинки на возвышенность в связи с паводком, мкр Глинки. Курган
В Глинках коров с молочной фермы перегнали на возвышенность из-за паводка
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Затопление в мкр Челноково. Курган
Спасатели в Челноково на лодке вывозят оставленных животных
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Затопление в мкр Челноково. Курган
В Челноково теперь можно передвигаться только на камазах и лодках
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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область
От наводнения страдают не только люди, но и животные
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Затопление, разное. Курганская область
Курганцы внимательно следят за уровнем воды в реке
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Затопление, разное. Курганская область
Добровольцы и спасатели МЧС возводили дамбы, чтобы спасти город от наводнения
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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана стремительно растет. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и районы города. В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 13 тысяч человек, а власти призывают жителей региона эвакуироваться в пункты временного размещения. Спасатели МЧС дежурят круглосуточно, сирена включается каждые два часа, и автобусы ждут горожан, чтобы увезти их в безопасное место. О том, что произошло в Кургане 17 апреля — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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