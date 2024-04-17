Главное о сильнейшем паводке в Курганской области в кадрах URA.RU

Вода в Тоболе приближается к рекордному уровню 1994 года
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана стремительно растет. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и районы города. В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 13 тысяч человек, а власти призывают жителей региона эвакуироваться в пункты временного размещения. Спасатели МЧС дежурят круглосуточно, сирена включается каждые два часа, и автобусы ждут горожан, чтобы увезти их в безопасное место. О том, что произошло в Кургане 17 апреля — в фоторепортаже URA.RU.
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