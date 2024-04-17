17 апреля 2024

Бывший замглавы «Единой России» Кургана возглавил структуру мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. г. Курган , курбаченков никита
АТИ Кургана возглавил Никита Курбаченков (фото 2018 года) Фото:

Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков возглавил административно-техническую инспекцию Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями.

«Курбаченков возглавил АТИ. Он молодой и стрессоустойчивый специалист, благодаря чему есть шанс, что он задержится на этой непростой должности», — рассказал источник. На сайте администрации Кургана уже указано, что он является директором АТИ.

Курбаченков был замом главы курганской «Единой России» до июня 2023 года. После он работал на «Курганмашзаводе». Предыдущим руководителем АТИ был Сергей Ослоповских. Источники URA.RU, близкие к администрации, рассказывали, что ранее в организации массово увольнялись сотрудники. Это было связано с нервной работой.

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Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков возглавил административно-техническую инспекцию Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Курбаченков возглавил АТИ. Он молодой и стрессоустойчивый специалист, благодаря чему есть шанс, что он задержится на этой непростой должности», — рассказал источник. На сайте администрации Кургана уже указано, что он является директором АТИ. Курбаченков был замом главы курганской «Единой России» до июня 2023 года. После он работал на «Курганмашзаводе». Предыдущим руководителем АТИ был Сергей Ослоповских. Источники URA.RU, близкие к администрации, рассказывали, что ранее в организации массово увольнялись сотрудники. Это было связано с нервной работой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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